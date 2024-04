Vot surpriză în Parlament pentru interzicerea păcănelelor în anumite localități. Simonis: ”Industria va suferi prima mare înfrângere”

Președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, a anunțat un vot-fulger pentru marți, 9 aprilie, care vizează interzicerea păcănelelor în localităţile sub 15.000 de locuitori şi creșterea amenzilor.

Parlamentarul PSD a declarat la Parlament că dezbaterea va avea loc în regim de urgență, urmând a fi convocate mai multe comisii în paralel cu ședința de plen. Simonis a subliniat impactul social negativ al jocurilor de noroc, conform News.ro.

”Industria jocurilor de noroc, industria păcănelelor, va suferi prima mare înfrângere în Parlamentul României. Voi convoca patru comisii în paralel cu şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor, pentru a dezbate, în regim de urgenţă, prima lege împotriva industriei păcănelelor, această industrie care distruge familii şi care face extrem de mult rău României”, a spus deputatul.

Preşedintele interimar al Camerei a precizat că în şedinţa de vot final de astăzi vor adopta această lege care va presupune că în peste 90% din localităţile din România nu se va mai putea desfăşura acest tip de activitate şi vor dispărea păcănelele.

”Este o primă lege, o lege care închide toate păcănelele în localităţile sub 15.000 de locuitori, măreşte amenzile substanţial şi în perioada următoare vom adopta şi celelalte legi care sunt depuse în Parlament, indiferent că vorbim de reglementarea şi eliminarea din marile oraşe. Vrem să vedem şi cum reacţionează industria la prima lege, să vedem cum marii avocaţi plătiţi cu foarte mulţi bani, cu care am tot fost ameninţaţi în ultimele luni de zile, să vedem cum reacţionează la prima lege şi ne vom adapta pentru a doua. Sau că vorbim despre publicitatea în această industrie, care şi ea trebuie reglementată şi restricţionată substanţial”, a subliniat Simonis.

Politicianul a declarat că toate amendamentele pe proiectul de lege au fost depuse în dimineața zilei de marți și că mizează pe elementul surpriză.

”Astăzi vom da prima mare lovitură industriei jocurilor de noroc. O facem din scurt, de pe azi pe azi, astfel încât să producem o mare surpriză şi să facem un mare bine României. (...)Alte modificări putem accepta dacă sunt de bun augur. Este un prim test, o primă lovitură. În funcţie de cum va reacţiona piaţa, pentru că intrarea în vigoare este în 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial, adică până la finalul lunii aprilie. Vom vedea cum va reacţiona industria, pentru că din punctul nostru de vedere, la consecinţele trecute în această lege (..) nu au cum să nu o facă. Vedem şi ne adaptăm pe parcurs”, a mai spus deputatul PSD.

Marcel Ciolacu: ”Nu mi-e frică de nimeni și voi merge până la capăt!”

Marcel Ciolacu a transmis de asemenea că ”zilele bune ale celor care au profitat cu lăcomie vânzând iluzii oamenilor s-au încheiat”.

”Zilele bune ale celor care au profitat cu lăcomie vânzând iluzii oamenilor s-au încheiat. Parlamentul a votat astăzi scoaterea păcănelelor din peste 90 la sută din localitățile din România.

Protejarea oamenilor trebuie să fie prioritatea, nu niște bani în plus aduși la buget obținuți pe suferința oamenilor.

Am crescut taxele pentru jocurile de noroc, am reglementat mai bine domeniul, am interzis păcănelele în localitățile sub 15 mii de locuitori și vom continua să luăm măsuri până când lucrurile vor fi sub control. Nu mi-e frică de nimeni și voi merge până la capăt!”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

