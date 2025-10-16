Piața muncii, nimicită. Rămânem fără locuri de muncă esențiale: „Nu știu dacă putem opri acest dezastru. Niciun robot AI nu va rezolva asta”

Microsoft a făcut public un clasament cu cele 40 de locuri de muncă cel mai expuse riscului generat de inteligența artificială, identificând printre cele mai fragile profesii traducătorii, istoricii, scriitorii, jurnaliștii, DJ-ii și matematicienii.

Gigantul tech a ajuns la aceste concluzii după analiza a peste 200.000 de interacțiuni cu chatbot-ul său generativ, Copilot, și a atribuit fiecărui job un scor de vulnerabilitate. Cu cât scorul este mai mare, cu atât probabilitatea ca AI să afecteze acea meserie este mai ridicată. Raportul sugerează că un număr semnificativ de profesii de birou ar putea resimți impactul în mod deosebit.

Pentru a înțelege impactul noii tehnologii asupra pieței muncii, Ziare.com a luat legătura cu Mihai Vasile, expert în politici educaționale, sociale și de muncă, care mai bine de șase ani a consiliat diverse organizații și instituții, activând astăzi la cedrepturiam.ro.

„AI-ul nu e cu mult diferit de alte schimbări tehnologice când vine vorba de relațiile de muncă dintre angajați și angajatori. Întrebarea e cum se împart beneficiile, iar dacă eficientizăm procesul, cine câștigă din asta? Răspunsul constant a fost și este că orice astfel de progres este furat de angajatori. Așa este setat sistemul politic, așa e împărțită puterea de negociere, cel puțin în ultimii 50 de ani, așa suferim cu toții consecințele.

Punctual, nu știu dacă i-aș spune „studiu” materialului publicat de Microsoft, devin enervante și repetitive toate aceste exerciții simpliste „am întrebat ChatGPT/Copilot ce crede despre…, iată ce ne-a spus” și-a pierdut elementul de noutate și e neinteresant. Cred că situația nu e nici așa profundă sau dramatică cum pare. Ce vor face, în cazul tuturor acestor „meserii”, este că vor generaliza servicii de calitate mai proastă și vor cere un premium pentru „human checked”, „human only” etc. După ce AI-ul va fi peste tot și va fi de calitate proastă, sunt convins că toate serviciile vor avea o opțiune premium care va implica expertiza umană.

Și, cum ziceam, am văzut deja asta în zona de servicii IT&C, spre exemplu, unde suportul în limba engleză a tot fost mutat dintr-o țară mai ieftină în alta, de multe ori cu o scădere evidentă a calității serviciilor, dar cu o creștere constantă a profitului. AI-ul va funcționa la fel”, a transmis Mihai Vasile.

Pe listă apar ca fiind amenințate multe profesii umaniste, precum meseriile de scriitor, jurnalist, politolog, editor, arhivist, activități care până acum au fost esențiale pentru progresul societății. Expertul în politici de muncă este de părere că tehnologia doar va accelera eventuala dispariție a acestor meserii, dar nu e cauza principală.

„Meseriile respective au fost mereu amenințate; nu e aici ceva nou. Va fi, poate, doar o accelerare. Dar sunt domenii care sunt mereu afectate de austeritate, mereu sacrificate, mereu amenințate de orice schimbare. Nu cred că o să avem doar roboți, o să avem mai mult conținut irelevant, dar, iarăși, calitatea va costa mai mult”, a precizat acesta.

„Lucrurile ar fi mers rău și fără acest avans”

Mihai Vasile consideră că rădăcina problemei vine de la raportul inegal de putere dintre păturile sociale, iar inteligența artificială este doar un alt instrument care facilitează lărgirea clivajului.

„Situația e scăpată de control, în general, legată de raportul de putere politică între cei puțini și foarte bogați și cei mulți, tot mai obosiți, exasperați și săraci. AI e un alt instrument, iar lucrurile ar fi mers rău și fără acest avans.

Ce mă îngrijorează pe mine cel mai tare legat de AI ține de impactul asupra dezvoltării capacității de gândire critică în rândul copiilor, dar nu numai. Lumea zice despre bătrâni că sunt expuși riscului de a nu recunoaște clipuri fake generate cu AI, dar, în cazul copiilor, e mult mai grav. Cei lăsați nesupravegheați pe internet își dezvoltă gândirea uitându-se fără vreun filtru la un mix de filmulețe reale și filmulețe AI.

Va fi crunt, și profesional, pentru că vor fi mai puțin echipați, dar și civic și social. Dialogul va fi tot mai dificil, iar fundamentele pe care construim încrederea socială necesară unei societăți funcționale nu vor mai exista când nu vom mai putea să ne punem de acord, în cel mai elementar mod, despre ce e real și ce nu. Niciun robot AI nu va rezolva asta, și, din păcate, nu știu dacă putem să mai oprim acest dezastru. Și totul, făcut în numele progresului, e menit nu să ducă la o viață mai bună, ci la profit mai mare, cât mai repede”, a conchis acesta.

