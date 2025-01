BCE a mentinut dobanda cheie la 1% - 14 Ianuarie 2010

Banca Centrala Europeana (BCE) a mentinut, joi, dobanda de politica monetara la nivelul minim record de 1%, in contextul in care incearca sa retraga o parte din stimulii introdusi in piete, protejand, totodata, revenirea fragila a economiei, relateaza Bloomberg, preluat de NewsIn.

Analistii anticipau decizia si se asteapta, de altfel, ca BCE sa majoreze principalul instrument de politica monetara la 1,5% abia spre sfarsitul acestui an, arata un sondaj realizat de Bloomberg.

Eforturile BCE a de a redresa economia sunt ingreunate de cresterea somajului si de temerile legate de problemele fiscale din Grecia, ce s-ar putea extinde in zona euro.

"Trebuie sa actioneze cu prudenta", a declarat Ken Wattret, economist in cadrul BNP Paribas SA.

"Ultimul lucru pe care il vrem este ca banca centrala sa impiedice procesul de revenire la un stadiu incipient, pentru ca va fi prea dificil sa regaseasca impulsul actual", a adaugat el.

Presedintele BCE, Jean-Claude Trichet, va sustine o conferinta de presa la ora 15.30, ora Romanei, in care va comenta decizia.



