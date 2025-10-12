Ginerele lui Trump a pus la cale cea mai mare afacere din istoria Wall Street: Cineva a ”aruncat” cu 55 de miliarde dolari

O companie de top din Statele Unite a fost râvnită ani de zile de fondul suveran al unui aliat american din Orientul Mijlociu și de un miliardar. Acum, ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, a pus la cale, ca intermediar, cea mai mare afacere din istoria Wall Street. Compania de jocuri video Electronic Arts din California va fi preluată de un fond de investiții din Arabia Saudită și Egor Durban, care conduce grupul Silver Lake, pentru suma de 55 de miliarde de dolari.

Ginerele lui Trump a folosit legăturile sale strânse cu Arabia Saudită pentru a ajuta la realizarea celei mai mari achiziții. Kushner, care este căsătorit cu fiica cea mare a lui Trump, Ivanka, a început să schițeze cea mai mare achiziție din istoria Wall Street la începutul acestui an, împreună cu Durban, care conduce grupul de capital privat axat pe tehnologie Silver Lake, potrivit Financial Times.

Aceștia au abordat EA, numită în cod „Eagle” de către cei care au interacționat, cu o ofertă fermă în urmă cu aproximativ o lună. Confruntându-se cu un grup puternic de ofertanți cu influență care se întinde de la Riyadh la Washington, consiliul de administrație al EA a intervenit pentru a obține cel mai mare preț posibil. Preluarea EA de luni consolidează și mai mult o axă financiară între orbita președintelui SUA și cel mai puternic aliat al Washingtonului din lumea arabă.

Răscumpărarea de 55 de miliarde de dolari — susținută de 36 de miliarde de dolari în acțiuni și 20 de miliarde de dolari în datorii JPMorgan — l-a plasat pe Kushner în centrul atenției de pe Wall Street. El a acționat ca o figură cheie în construirea acestei achiziții îndrăznețe.

Firma de investiții a lui Kushner va ajunge să dețină aproximativ 5% din EA, au declarat persoane informate despre această chestiune. Fondul Public de Investiții (PIF) din Arabia Saudită va deveni proprietarul majoritar al producătorului de jocuri video, deoarece a semnat cel mai mare cec de acțiuni, urmat de Silver Lake, care va fi un acționar minoritar important.

Durban studia o preluare a EA de mai bine de un deceniu. Dar Kushner a fost cel care a convins PIF să opteze pentru oferta de privatizare, au declarat persoane informate despre această chestiune.

Kushner a valorificat legăturile strânse pe care le-a construit în Arabia Saudită ca trimis de rang înalt în timpul primei președinții a lui Trump. Conducerea EA a efectuat, de asemenea, mai multe călătorii în regat pe măsură ce tranzacția a progresat. Turqi Alnowaiser, viceguvernatorul PIF, a condus negocierile pentru fond.

Kushner – legături strânse cu Arabia Saudită

Acordul este un pariu îndrăzneț al Silver Lake, Affinity Partners al lui Kushner, fondul de investiții din Arabia Saudită și cea mai mare bancă din America. Aceștia pariază că inteligența artificială va alimenta un boom al divertismentului și va genera economii majore ale costurilor corporative prin reducerea cheltuielilor de producție pentru jocuri.

În cele din urmă, preluarea a câștigat sprijinul prințului moștenitor al regatului, Mohammed bin Salman, și al lui Jamie Dimon de la JPMorgan, cel mai important bancher al Americii. „Kushner are o relație personală și legături strânse cu Arabia Saudită. Se simte foarte confortabil operând în Orientul Mijlociu. Acest lucru a creat o bază de încredere”, a declarat o persoană la curent cu discuțiile.

Durban de la Silver Lake studiase o preluare a EA în 2011, dar o tranzacție nu s-a materializat niciodată. El era nerăbdător să colaboreze cu Kushner, al cărui fond Affinity Partners este susținut de PIF, considerând că firma a fost înțeleasă greșit de piețele publice.

Consorțiul intenționează să investească bani suplimentari în EA sau să împrumute mai mulți bani pentru a finanța achiziții, au spus sursele. Cumpărătorii ar putea, de asemenea, să finanțeze achiziții mari ale altor companii de jocuri folosind acțiunile private ale EA, au adăugat aceștia. Dacă tranzacția eșuează, consorțiul datorează EA o taxă de reziliere de 1 miliard de dolari.

Acțiunile EA au stagnat pe piețele publice timp de o jumătate de deceniu. Acum consiliul său de administrație a decis să meargă mai departe și să extragă cât mai mult posibil de la cumpărători.

Grupul de cumpărători va plăti 210 dolari pe acțiune, o primă de 25% față de prețul acțiunilor EA din ziua precedentă listei la bursă. Îl vor păstra pe Andrew Wilson, CEO-ul EA, căruia Durban i-a atribuit luni meritul creșterii substanțiale a profiturilor.

