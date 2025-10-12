Trucurile esențiale pentru izolarea casei în perioada rece. Cum să îți protejezi portofelul de avântul facturilor

Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 19:24
Calorifer FOTO Pixabay

Vremea frumoasă s-a sfârșit, iar temperaturile mai reci preiau treptat controlul. Izolarea corectă a casei ne ferește de facturi mari la gaz sau la curent, iar o serie de măsuri simple și rapide îți pot proteja bugetul.

Unul dintre punctele vulnerabile ale oricărei case sunt ușile exterioare, inclusiv cele care dau spre spații mai reci, precum garajul sau beciul. Pentru a evita pătrunderea aerului rece, este important ca ușile exterioare să fie bine izolate. Puteți instala praguri pentru uși și garnituri, soluții care se pot aplica și la ușile interioare.

Ferestrele trebuie verificate cu atenție. Starea garniturilor se inspectează și, dacă este cazul, acestea se înlocuiesc. Pentru o izolare optimă, ferestrele foarte vechi pot fi schimbate cu geam termopan dublu sau triplu. Ca alternativă mai accesibilă, se poate aplica pe geam un strat transparent autoadeziv de protecție anticondens, conceput special pentru a menține căldura în interior. Acest film nu reduce luminozitatea ferestrelor și reprezintă o metodă eficientă din punct de vedere al costurilor pentru a reduce considerabil pierderile de căldură în timpul iernii.

Acoperișul este, de asemenea, o sursă majoră de pierdere a căldurii, de aceea izolarea podului este esențială. Dacă izolarea existentă este insuficientă, o nouă izolație sau înlocuirea materialelor pot limita scurgerile termice. Lâna, vata din celuloză sau panourile din lemn sunt opțiuni potrivite pentru umplerea spațiilor dintre grinzi.

Un alt element care contribuie la senzația de frig în casă este pardoseala neizolată. În locuințele cu subsol neprotejat, adăugarea unei izolații sub podea poate împiedica aerul rece să urce în încăperi. De asemenea, covoarele au un rol practic și estetic, pentru că încălzesc natural podelele și adaugă un plus de confort interior.

Chiar și cele mai mici infiltrații pot provoca pierderi de căldură semnificative. Trebuie verificate cu atenție zone precum tubulaturile de ventilație, prizele electrice, întrerupătoarele, elementele de trecere a conductelor sau fisurile din pereți. Pentru astfel de probleme se recomandă folosirea de etanșanți sau spume de poliuretan pentru a sigila eventualele spații prin care pătrunde aerul rece.

Aplicate în ansamblu, aceste măsuri contribuie la menținerea unei temperaturi confortabile în locuință pe timpul iernii și pot reduce cheltuielile energetice.

