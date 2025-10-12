Cât costă, ce acte sunt necesare și cum arată lanțul logistic al repatrierilor de decedați din Italia

Contextul economic este dinamic, dar unele servicii sunt constante. Care să fie acelea? Serviciile funerare și tot ce ține de repatrieri și asigurarea accesoriilor și a serviciilor conexe, funerare.

Mobilitatea forței de muncă are ca efect creșterea popularității serviciilor de repatriere a decedaților. Românii de peste hotare trăiesc și muncesc în țară străină, însă în punctul final al vieții, pentru ei înșiși și pentru familia lor, își doresc întoarcerea pe pământ românesc. Care sunt pașii operaționali, ce costuri sunt implicat și care este rolul companiilor de pompe funebre?

Cererile de repatriere, în creștere

Migrația românilor în Italia face că numărul de cereri de repatrieri decedati Italia să fie tot mai mare. În acest context, firmele din România care asigură servicii funerare complete, sunt căutate. Nu orice firmă, ci cea care poate asigura serviciile de nișă conform cu reglementări sanitare, documente multilingve și tot lanțul logistic ce trebuie orchestrat la ore și zile.

Cum vă ajută o firmă de pompe funebre Italia Romania? În funcție de buget și de prestator, pot fi acoperite toate serviciile de interes, de la pregătirea defunctului și până la transportul acestuia.

Actele necesare sunt prima grijă. În țara în care a survenit decesul, sunt întocmite actele de deces și autorizația de transport, iar pentru aducerea în țară a defunctului, firma de pompe funebre ar trebui să dispună și de actele legalizate, de traduceri, de certificate sanitare. Contează cum își coordonează activitatea, pentru ca transportul să fie și rapid și conform. Sicriul necesar este cel zincat, etanșat.

La capitolul costuri, sunt diferențe, nimic nu este standard, având în vedere că depinde de: distanță/provincie italiană, tipul transportului, serviciile incluse. Multe companii oferă pachete, iar acolo unde există polițe de asigurare, o parte din cheltuieli poate fi decontată. În România, operatorul partener finalizează procedura când ajunge la destinație cu trupul neînsuflețit.

Businessul pompe funebre pus sub lupă

În acest domeniu, piața este intens competitivă. Au un avantaj cei care pot asigura servicii nonstop - având în vedere incertitudinea momentului decesului și nevoia de a realiza transportul funerar cât mai curând posibil. Cei care asigură consiliere sau se ocupă și de acte, sunt la rândul lor avantajați, pentru că devin un sprijin pentru familia îndoliată.

Pentru familii, criteriile cheie rămân: autorizațiile, timpii asumați pentru documente, lista clară a serviciilor incluse și opțiunile de plată. Dacă serviciile incluse sunt accesibile, cu atât mai bine (este și motivul pentru care serviciile de repatriere, cel puțin din spațiul european, fiind mai aproape de România, se realizează rutier). Iar dacă toate acestea sunt stabilite, mai rămâne ca aspect important timpul de realizare al transportului funerar - care, uneori, poate fi decalat de sărbătorile legale din țara de preluare.

Pentru cei care caută o firmă de profil, ar fi bine să aibă în vedere că alegerea lor este cu dublă miză, atât umană, cât și operațională. O firmă de pompe funebre cu experiență dovedită în domeniu poate face diferența între o repatriere cu proces complicat sau unul mai previzibil.

