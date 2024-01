Lasă-te cucerit de designul și performanțele smartphone-ului iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro este cel mai bun telefon sub 5000 pe care-l poți găsi în momentul actual pe piață. Este puternic, are camere uimitoare, are un afișaj frumos și cei de la Apple au eliminat și bara enervantă din partea de sus a ecranului. Este greu să te gândești la ceva cu adevărat în neregulă cu acest dispozitiv și este perfect pentru cei obosiți de telefoane uriașe.

Iată, pe scurt, la ce să te aștepți de la acest model:

Pro

Dynamic Island este un înlocuitor bun pentru fosta bară din partea de sus a ecranului;

Cea mai bună performanță într-un smartphone;

Afișaj uimitor de frumos;

Camere incredibile.

Contra

Faptul că nu are niciun spațiu pentru SIM poate deranja pe unii;

Motorul fotonic poate deveni puțin agresiv;

Durata de viață a bateriei mai slabă decât la modelele precedente.

iPhone 14 Pro are o mulțime de upgrade-uri ale camerei și Dynamic Island, care înlocuiește bara din partea de sus a ecranului la cinci ani după debutul său pe iPhone X.

După prima utilizare vei putea spune cu încredere că iPhone 14 Pro este cel mai bun telefon pe care l-ai folosit vreodată, deși vei fi dezamăgit de durata de viață a bateriei. Pentru câteva sute de lei în plus, iPhone 14 Pro Max bifează toate casetele, inclusiv durata de viață stelară a bateriei.

De la forma plăcută, care încape ușor în buzunar până la puterea sa absolută și capacitățile camerei, smartphone-ul zdrobește orice altceva care încearcă să i se opună. Sigur, nu este uriașul upgrade la care te-ai fi așteptat, dar asta pentru că iPhone 13 Pro a fost oricum un model foarte bun.

Seria Pro a ajuns într-un punct în care este atât de bună încât nu există multă mobilitate ascendentă. Ceea ce au livrat cei de la Apple de această dată este simbolul iterației: camere foto mai bune, afișaj mai bun și mai luminos, un nou element de design și hardware mai puternic.

După cum vei vedea de la primele utilizări, acesta este modelul de telefon cel mai aproape de perfecțiune pe care l-ai văzut vreodată. Dacă durata de viață a bateriei ar fi și ea puțin mai mare, atunci sigur ar atinge perfecțiunea.

Dar când ai terminat aici, asigură-te că citești și câteva recenzii despre modelul Max și iPhone 14 Plus, pentru a vedea ce altceva a mai adus nou Apple în acest an.

Odată cu lansarea iPhone 15 Pro, este posibil ca modelul din seria 14 să fie întrerupt de Apple, dar ar trebui să fie în continuare disponibil în magazinele online de încredere.

iPhone 14 Pro: Design elegant și, în același timp, practic

Designul acestui model de iPhone este dihotomic. Pe deoparte, seamănă foarte mult cu iPhone 13 Pro, doar cu un modul de cameră și mai mare. Din spate, ar putea fi greu să deosebești acest telefon de predecesorul său, dacă nu te uiți cu adevărat la acele lentile - desigur, ele sunt considerabil mai mari datorită upgrade-urilor de dedesubt.

Pe de altă parte, partea din față a noului telefon Apple arată mult diferit. Binecunoscuta bară din partea superioară a ecranului a dispărut, înlocuită de Insula dinamică în formă de pastilă. Designul vechi și obosit al iPhone a primit în sfârșit o reîmprospătare, deși decupajul este încă mai mare decât cel de pe cele mai bune telefoane Android, deoarece găzduiește Face ID.

Insula dinamică este de fapt destul de interesantă. Nu este doar o pastilă statică (față de perforarea de pe majoritatea telefoanelor Android). Și Dynamic Island se extinde în funcție de ceea ce faci, afișând animații pentru multe acțiuni ale sistemului, cum ar fi deblocarea, redarea muzicii, temporizatoarele și așa mai departe.

Se va transforma chiar într-un player media dacă ții apăsat Insula dinamică în timp ce asculți muzică. În acest fel, poți accesa comenzile media fără a trage în jos Centrul de notificări.

Spre deosebire vechea bară superioară, Insula Dinamică nu numai că arată mai bine, dar oferă o utilitate reală față de predecesoarea sa, care a stat acolo fără a face nimic.

