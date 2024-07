Cele mai bune aplicații de iOS pentru a urmări filme și seriale

Utilizatorii de dispozitive iOS au la dispoziție o varietate de aplicații care oferă acces la o gamă largă de filme și seriale. Iată câteva dintre cele mai populare și utile aplicații disponibile pe iOS pentru streamingul de conținut video:

1. Netflix

Netflix rămâne una dintre cele mai populare platforme de streaming, oferind o colecție vastă de filme, seriale, documentare și producții originale. Aplicația este optimizată pentru iOS, oferind funcții precum descărcarea offline și recomandări personalizate.

2. Amazon Prime Video

Amazon Prime Video oferă o gamă largă de filme, seriale și producții Amazon Originals. Utilizatorii pot beneficia de funcții precum vizionarea offline și integrarea cu Amazon Echo pentru control vocal.

3. Hulu

Hulu este o altă opțiune excelentă pentru streamingul de seriale și filme, inclusiv producții originale, seriale la zi cu difuzarea în SUA și o bibliotecă vastă de filme. Hulu oferă, de asemenea, opțiuni de abonament care includ acces la televiziunea live.

4. Disney+

Disney+ este locul ideal pentru fanii Disney, Marvel, Star Wars și Pixar. Aplicația oferă filme clasice, seriale noi, documentare și multe alte conținuturi de la aceste branduri iconice.

5. Apple TV+

Apple TV+ aduce o selecție de producții originale, inclusiv filme, documentare și seriale. Deși biblioteca este mai limitată comparativ cu alte servicii, calitatea producțiilor este recunoscută la nivel internațional.

6. HBO Max

HBO Max include toate producțiile HBO, plus o varietate suplimentară de filme, seriale clasice și producții originale Max. Utilizatorii pot urmări totul de la "Game of Thrones" și "Westworld" până la "Friends" și "The Big Bang Theory".

7. YouTube

Pe lângă conținutul generat de utilizatori, YouTube oferă și filme și seriale disponibile pentru închiriere sau cumpărare. De asemenea, YouTube Premium permite accesul la seriale și filme originale fără reclame.

8. Peacock

Lansat de NBCUniversal, Peacock oferă o combinație de seriale vechi iubite, filme clasice și o creștere rapidă în producții originale. O parte din conținut este disponibilă gratuit, cu opțiuni pentru mai mult conținut prin abonament.

9. Crunchyroll

Pentru fanii anime, Crunchyroll este o alegere de top, oferind o vastă colecție de anime subtitrat, inclusiv lansări noi direct din Japonia.

