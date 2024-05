La începutul săptămânii, Comisia Europeană a desemnat iPadOS ca fiind o platformă "gatekeeper" sub noua Lege a Piețelor Digitale (DMA). Sursele indică faptul că Apple nu va contesta această decizie și plănuiește să deschidă sistemul de operare pentru magazinele de aplicații terțe.

Deși Apple nu a anunțat o dată specifică pentru această schimbare, compania are un termen de șase luni pentru a se conforma, care se încheie pe 28 octombrie. Această decizie vine după ce Apple a permis deja accesul magazinelor de aplicații terțe pe iOS în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

În plus, Apple a introdus o considerație suplimentară legată de suportul pentru aplicațiile terțe și Taxa pentru Tehnologia de Bază, care este legată de numărul de ori când o aplicație este instalată pentru prima dată în decursul unui an. Conform Apple, dacă un utilizator instalează aceeași aplicație pe iPhone și pe iPad în același an, aceasta va fi considerată o singură instalare.

Apple ar putea lansa noul iPad Pro cu procesorul M4

Un raport recent postat de Mark Gurman, considerat de obicei o sursă de încredere, susține că noul iPad Pro ar putea folosi chipsetul Apple M4, sărind peste versiunea M3. La începutul acestei luni, Gurman a descris cronologia lansării M4, dar aceasta acoperea doar noile Mac-uri, primul dintre acestea fiind așteptat spre sfârșitul acestui an, urmat de alte lansări în 2025, conform GSM Arena.

Noul iPad Pro va avea un ecran OLED, pentru prima dată pe o tabletă Apple, ceea ce îi va permite să fie cel mai subțire iPad creat vreodată. Raportul menționează că Apple va accentua modul în care chipsetul M4 și noile iPad Pro vor profita de software-ul și serviciile AI care vor fi parte din iPadOS 18.

...citeste mai departe despre "Apple, obligată de Digital Markets Act să permită accesul magazinelor de aplicații terțe pe iPadOS" pe Ziare.com

Ads