Tiriac: Companiile de stat nu trebuie tinute in viata cu aspirina

Ion Þiriac considera ca firmele de stat nu trebuie sustinute cu orice pret, ci eficientizate, iar pentru privatizari este nevoie de viziune, si spune ca daca in cazul CFR Marfa se doreste vanzarea la fier vechi, el este dispus sa cumpere, sa taie el vagoanele si sa doneze banii incasati.

?Nu poti sa le tii in viata numai cu aspirina. Ori faci o chirurgie si tai ce este rau si arunci afara si traieste ca lumea, ori daca nu, nu poti sa subventionezi treaba asta. (...) In ziua de astazi, in mod normal din pacate se face o diferenta intre stat si privat. N-ar trebui sa se mai faca absolut deloc. Eu cand aud ca functionarii trebuie platiti, aia trebuie platiti ... Si muncitorii mei trebuie platiti! Miiile ale pe care inca ii am, pentru ca nu am putut sa dau afara 13.000 din 14.000 pentru ca imi merge mie rau, cu toate ca si cu 1.000 probabil tot asa rau mi-ar merge. Si muncitorii aia, inca 4-5.000 cat ii am eu trebuie sa-i platesc in fiecare luna. Deci si eu sunt un fel de stat, stat in statul meu. Iar treaba asta, ca nu putem acum sa subventionam, asta-i viata! Asta trebuie sa o invatam si noi. Dar nu sa le tai ca sa le dai la fier vechi?, a spus omul de afaceri, la emisiunea ?Dupa 20 de ani?, difuzata duminica de Pro TV.

El a criticat procedura organizata pentru vanzarea Oltchim si a punctat ca in cazul unei privatizari, indiferent daca este facuta pe un euro sau pentru mai multi bani, este nevoie de strategie si de viziune.

Ads

?Unde este viziunea cu CFR Marfa? Pentru ca daca este viziune de taiat numai vagoane, o cumpar eu maine, taiem vagoanele, le bagam intr-un fond si il dam copiilor saraci sau il dam la o opera de caritate. Eu sunt dispus sa fac treaba asta, decat sa ii dai altuia sa taie nu stiu cate mii de vagoane, sau sute de vagoane. (...) Este vorba de un principiu. Trebuie sa gasesti pe cineva care are viziune?, a spus Þiriac.

Ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu, a anuntat joi o noua conducere la CFR Marfa, formata din economisti, ingineri si juristi, despre care a spus ca nu vor avea contributii directe in privatizare, dar ar trebui "sa mai repare ceea ce se mai poate repara" in activitatea companiei.

De privatizarea CFR Marfa s-au aratat pana in prezent interesate sapte-opt companii.

CFR Marfa inregistreaza in prezent datorii totale de 1,8 miliarde lei, dintre care circa 600 milioane lei la buget si 600 milioane lei catre CFR Infrastructura, restul reprezentand penalitati de intarziere si restante catre furnizori privati.

Guvernul s-a angajat in ultimele negocieri cu FMI sa publice anuntul de privatizare a CFR Marfa in luna martie a acestui an si sa semneze contractul de vanzare a unui pachet majoritar de actiuni pana la jumatatea lui mai, tranzactia urmand sa fie incheiata atunci cand "toate conditiile vor fi indeplinite".

Ads