Piata romaneasca a asigurarilor se imbogateste cu doua noi companii italiene

Doua companii italiene de asigurari, Aurora Assicurazioni Spa si Sace BT Spa, si-au notificat, recent, la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA), intentia de a-si desfasura activitatea pe piata romaneasca a asigurarilor, in baza principiului liberei circulatii a serviciilor.

Aurora Assicurazioni Spa practica atat asigurari generale, cat si asigurari de viata si este una dintre principalele companii de pe piata italiana a asigurarilor. Aurora Assicurazioni a inregistrat, in 2005, un volum de prime brute subscrise de trei miliarde euro si deserveste un numar de circa trei milioane de clienti. Actionarii companiei sunt Unipol (66,66% din actiuni), Kora (9,99%), Ariete (9,99%), Finsoe (7,02%) si alti actionari (6,33%). Pe data de 25 ianuarie 2007, actionarul majoritar al Aurora Assicurazioni, Unipol, a anuntat ca a primit, de la structura de supraveghere a asigurarilor din Italia, aprobarea de a face o oferta publica de preluare a participatiilor actionarilor minoritari ai companiei.

Sace BT Spa este o companie specializata in asigurari de credite si garantii, precum si in produse de asigurari contra riscului de neplata, fiind parte a grupului financiar Sace. Grupul Sace este o companie detinuta integral de statul italian, prin intermediul ministerului comertului si finantelor din Italia, si este specializat in asigurarea, reasigurarea si garantarea riscurilor comerciale si politice cu care se confrunta companiile italiene, in intreaga lume. La jumatatea anului 2006, grupul Sace inregistra un volum de prime brute subcrise de 10,3 miliarde euro si un profit net de 542,7 milioane euro.

Odata cu intrarea Aurora Assicurazioni si Sace BT, numarul companiilor italiene care activeaza pe piata romaneasca a asigurarilor a ajuns la patru, in Romania activand, deja, societatile Generali Asigurari, parte a grupului Generali, si FATA Asigurari Agricole, membra a FATA Assicurazioni. Totodata, compania italiana de asigurari Fondiaria SAI a reafirmat, recent, derularea de negocieri pentru preluarea asiguratorului roman Asirom, varianta negata de Ioan Niculae, presedintele Interagro, actionarul majoritar al Asirom.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, orice asigurator sau intermediar in asigurari, autorizat in oricare din celelalte state membre ale Spatiului Economic European (SEE), poate activa in Romania, fie direct, fie prin intermediul unei sucursale, fara ca pentru aceasta sa aiba nevoie de inca o autorizatie din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, precizeaza institutia.

"In vederea informarii publicului si protejarii intereselor asiguratilor, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor face cunoscut faptul ca societatile de asigurari autorizate in oricare dintre statele membre SEE si care vor desfasura activitatea si in Romania se supun autoritatii de reglementare care le-a autorizat si nu intra in sfera de supraveghere a CSA. Astfel, desi reclamatiile pot fi depuse si la CSA, aceasta nu are atributia legala de a solutiona reclamatiile facute de asiguratii care au incheiat contracte de asigurare cu societatile mai sus mentionate", avertizeaza institutia.

"In situatia in care o asemenea societate este declarata in stare de insolvabilitate sau de faliment, eventualele creante de asigurare ale cetatenilor romani asupra acesteia intra in schema de garantare a statului care a autorizat societatea, conform legislatiei nationale a acelui stat, si nu sunt acoperite de Fondul de garantare constituit in Romania din contributiile asiguratorilor romani", mai afirma CSA.

De la 1 ianuarie 2007, un numar de 35 de asiguratori din strainatate au notificat CSA cu privire la intentia lor de a desfasura activitate de asigurare in Romania, in baza principiului liberei circulatii a serviciilor, direct din tara in care sunt inregistrati. O singura companie straina, Coface Austria Kreditversicherung AG, a notificat CSA cu privire la intentia de a deschide o sucursala in Romania, in baza dreptului de stabilire.

Volumul primelor brute subscrise aferente contractelor de asigurare incheiate in perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2006 a fost de 4,25 miliarde lei (circa 1,20 miliarde euro ), potrivit raportarilor societatilor de asigurari la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA). Din acest total, primele brute subscrise aferente contractelor de asigurari generale s-au cifrat la 3,43 miliarde lei, in timp ce asigurarile de viata au generat prime subscrise in suma de 811,29 milioane lei. Primele subscrise in primele trei trimestre din 2006, aferente ambelor categorii de asigurare, reprezinta 96% din volumul inregistrat in cursul intregului an 2005. In cazul categoriei de asigurari generale, acest procent este de 102%, iar in cazul asigurarilor de viata, de 78%, potrivit datelor CSA.

