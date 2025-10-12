Se inaugurează o importantă fabrică de baterii și echipamente electrice în Oradea, în urma unei investiții de 125 de milioane de euro. Câte locuri de muncă ar urma să creeze

Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 15:37
240 citiri
Se inaugurează o importantă fabrică de baterii și echipamente electrice în Oradea, în urma unei investiții de 125 de milioane de euro. Câte locuri de muncă ar urma să creeze
Se inaugurează o importantă fabrică de baterii și echipamente electrice în Oradea, în urma unei investiții de 125 de milioane de euro. FOTO Canva Pro

Fabrica de baterii și echipamente electrice de exterior din Oradea a companiei Stihl va fi inaugurată pe 15 octombrie după o investiție anunțată de 125 de milioane de euro.

„Această unitate de producție ultramodernă reprezintă un pilon esențial în strategia globală a STIHL pentru segmentul de produse pe baterii și marchează un pas decisiv în transformarea portofoliului companiei către soluții inovatoare”, precizează reprezentanții Andreas STIHL Power Tools România, conform ebihoreanul.

Conform aceleiași surse, la inaugurare vor fi prezenți „membri ai familiei Stihl, membri ai conducerii executive, precum și oficiali locali și naționali”.

Fabrica Stihl a fost ridicată în Parcul Industrial I din Oradea, pe un teren de 14,5 hectare, în apropierea fabricii Plexus, reprezentând una dintre cele mai mari investiții din oraș.

Anunțul privind sosirea companiei Stihl în Oradea a fost făcut în iunie 2022 de primarul Florin Birta, care preciza atunci că este „cea mai mare investiţie făcută în parcurile industriale orădene de la înfiinţarea lor şi până în prezent”.

Conform proiectului, în fabrică se vor produce unelte electrice portabile pe baterii, cum ar fi mașini de tuns gard viu, suflante, mașini de tuns, tăietoare de grădină, tocătoare, roboți de tuns iarbă și mașini pentru același scop. De asemenea, se vor produce pachete de baterii și alte piese și subansamble de mase plastice.

Andreas STIHL Power Tools România intenționează să ajungă la circa 700 de angajați până în 2028.

...citeste mai departe despre "Se inaugurează o importantă fabrică de baterii și echipamente electrice în Oradea, în urma unei investiții de 125 de milioane de euro. Câte locuri de muncă ar urma să creeze" pe Ziare.com

Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
În timp ce marile orașe ale României își repară iarna de iarnă conductele fisurate și pierd apă caldă pe kilometri întregi de rețea, Oradea a reușit să transforme un sistem aflat în...
Cum a ajuns aurul la prețul incredibil de 4000 de dolari pe uncie și până unde poate crește. „E un cumul de factori, așa-numita furtună perfectă”
Cum a ajuns aurul la prețul incredibil de 4000 de dolari pe uncie și până unde poate crește. „E un cumul de factori, așa-numita furtună perfectă”
Cotațiile aurului au depășit 4000 de dolari pe uncie pentru prima dată în istorie, această premieră fiind un lucru important de subliniat având în vedere implicațiile pe care le...
#investitii, #fabrica, #STIHL Romania, #oradea , #Stiri Companii

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Putin primește o grea lovitură de la cel mai bun prieten președinte: Proiectul Rusiei de miliarde e în fundătură
  2. Suma imensă pe care o primește fiecare parlamentar din România, lună de lună. Salariu, bani pentru angajați, chirie, transport și diurnă
  3. O țară NATO, ultimul bastion uriaș al Rusiei, e gata să-i dea lovitura lui Putin: SUA o împing să se rupă de Moscova
  4. O superputere reînvie un obicei folosit de triburi, acum 8.000 de ani. Vinde mașini fără bani
  5. Cum a încercat fiul președintelui Biden să pună mâna pe terenul din jurul Ambasadei SUA de la București. Investigație New York Times
  6. Licitație încinsă pentru un tractor Universal U650, vechi de 18 ani. 13 fermieri s-au întrecut în oferte și au urcat prețul la o valoare neașteptată
  7. Dacia lansează astăzi Hipster Concept, pregătită să devină mașina populară a viitorului VIDEO
  8. O șoferiță a schimbat bateria mașinii de 3 ori într-un an. Mecanicul a descoperit ce s-a întâmplat: „M-a făcut să râd isteric” VIDEO
  9. România ocupă un loc surpinzător în topul producătorilor de autoturisme din UE. A depășit mai multe țări importante
  10. Ce anvelope de iarnă sunt permise în România și când suntem obligați să le montăm