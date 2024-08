Care sunt domeniile „bănoase”, în care afaceriştii sunt optimişti cu privire la profit şi care sunt riscante. "Văd un potențial foarte mare"

În România sunt peste un milion de firme, însă nu toţi descoperă reţeta succesului. Datele oficiale arată că numărul firmelor dizolvate a crescut cu peste 15 procente în prima parte a anului.

Andrei Cionca, managerul unei companii de restructurare și insolvență şi inițiatorul unui studiu recent despre percepţia companiilor, a vorbit, într-un interviu pentru Ziare.com, despre ce se întâmplă pe piaţa de business din România.

“Într-un context economic marcat de restructurări, inflație și creșteri de taxe, studiul Confidex, cel mai amplu studiu longitudinal al încrederii managerilor români în economie, relevă optimismul și provocările mediului de business. Adaptabilitatea și reziliența devin factori cheie pentru succesul pe termen lung”, a declarat Andrei Cionca, CEO al unei companii.

Specialistul spune că a observat un „val de optimism printre managerii din servicii și IT”.

„Primăvara managerii sunt mai optimiști, iar toamna ei devin mai prudenți, ca să nu spunem pesimiști. Vestea bună este că, la ediția din primavara aceasta – S1 2024, indicele încrederii managerilor români în evoluția economică a țării a atins cel mai ridicat nivel de până acum, 52,5.

După succesiunea crizelor din economia României și din economia europeană și mondială, o concluzie este că o companie este cu atât mai rezilientă, mai capabilă să absoarbă șocurile din economie, cu cât este mai mare. Din acest motiv, managerii companiilor mari sunt mult mai optimiști decât managerii companiilor mici, iar indicele de încredere a managerilor care conduc companii între 100.000 și 1.000.000 euro cifră de afaceri este 51,6 versus 53,8 managerii companiilor care au cifră de afaceri peste 5 milioane de euro”, a adăugat Andrei Cionca.

Ads

Specialistul în analiza pieţei de business spune că, pe termen scurt cel puţin, antreprenorii sunt optimiști.

„Studiul Confidex arată că încrederea managerilor români în evoluția economică a țării este în creștere, la fel și percepția lor legată de evoluția următoarelor șase luni. În acest an, 48% dintre manageri cred că economia se va înrăutăți, comparativ cu 62% acum șase luni, un semn de optimism. În plus, 34% dintre manageri cred că situația propriei companii se va îmbunătăți în următoarele șase luni, față de 25% acum șase luni. Aceasta perspectivă optimistă se reflectă și vizavi de evoluția PIB-ului, cu 38% dintre manageri anticipând o creștere în următoarele șase luni. Astfel, astăzi, dacă ne uităm la dinamica măsurătorilor în ultimele șase luni, putem spune că avem vești optimiste.

Managerii români au devenit mai rezilienți după multiplele crize care s-au succedat în ultimii ani la nivel regional și mondial, însă și datorită impactului pozitiv al investițiilor publice prin PNRR. Totodată, o altă sursă a optimismului are legătură și cu faptul că este an electoral, iar, statistic, știm că anii electorali sunt buni pentru economie”, a mai spus antreprenorul.

Ads

Mediul de afaceri s-a confruntat, în schimb, cu multe schimbări fiscale încă de la începutul anului. În plus, se lovesc şi de lipsa de predictibilitate, în contextul în care se pregătesc noi măsuri pentru anul viitor.

“Modificările fiscale de la începutul anului au fost inițial privite cu îngrijorare, dar acum doar 13% dintre manageri consideră că acestea reprezintă o îngrijorare majoră. Managerii români se arată preocupați, totuși, de schimbarea modului de taxare a microîntreprinderilor - 43%, un lucru care nu este surprinzător având în vedere că structura fragmentată a economie românești, și anularea scutirilor de impozit – 42% în anumite domenii electric, construcție, agricultură și industria alimentară pentru companii cu venituri de 10.000 lei. Totuși, 79% dintre manageri cred că noile măsuri fiscale vor accentua munca la negru, 75% consideră că vor duce la o inflație mai mare, iar 65% consideră că va acutiza criza forței de muncă.

Referitor la schimbările care se vor produce în cadrul propriei companii, 74% dintre manageri consideră că se vor confrunta cu solicitări de creșteri salariale și 59% dintre ei consideră că se vor confrunta cu o scădere cu peste 10% a profitului. La polul opus, doar 13% dintre respondenți consideră că aceste schimbări vor duce la iminența insolvenței sau a falimentului în companiile pe care le conduc”, a adăugat Cionca.

Ads

Mediul de business este îngrijorat cu privire la inflaţie, dar şi la o criză de pe piaţa muncii.

„Principalele surse de îngrijorare ale managerilor includ scăderea vânzărilor și a comenzilor - 27% și lipsa forței de muncă - 23%. Creșterea prețurilor și inflația sunt, de asemenea, preocupări importante – 22%.

Apoi, am încercat sa analizăm în profunzime și sa aflăm care sunt industriile în care aceste îngrijorări se resimt cel mai pronunțat. A rezultat că business-urile mici de agricultură sunt foarte puternic afectate, lucru care poate fi corelat și cu cresterea prețului la cereale din piață, pentru că orice creștere a costurilor le reduce nivelul profitabilității, mai ales în acest an electoral. De exemplu, 17% dintre manageri sunt îngrijorați de instabilitate economică și politică și doar 13% dintre respondenți sunt îngrijorați de noile măsuri fiscale.

Confidex arată o percepție pozitivă constantă față de investitori, cu 80% dintre manageri având o părere bună sau foarte bună despre aceștia. Investitorii contribuie la stabilitatea financiară și la consolidarea managementului companiilor, ceea ce crește încrederea în plusul de valoare adus de aceștia”, a declarat specialistul.

Ads

Acesta adaugă că piaţa de business din România trebuie să înţeleagă şi trendurile internaţionale.

“Cred că trebuie să înțelegem și trendurile internaționale. Zona de Private Equity este vitală pentru dezvoltarea economiei, producând randamentele cele mai mari.

Aderarea României la OCDE și simplificarea legislației pentru investițiile private și piața de capital în companiile românești vor stimula, în opinia mea, aceste tipuri de investiții pe piața locală în viitorul apropiat. Acest fapt va atrage mai mulți investitori instituționali, precum fondurile de pensii, un sector în prezent slab reprezentat, și va accelera dezvoltarea economiei românești.

La nivel global, fondurile de pensii contribuie cu un procent semnificativ la investițiile Private Equity, ajungând la peste 30% în Europa Centrală și de Est, conform unui studiu al Invest Europe. În România, acest procent este foarte mic, undeva sub 5%. Văd un potențial foarte mare din partea acestei noi clase de investitori, care deja există în toată lumea și în Europa, și cred că intrarea lor pe piață locală va duce la o dezvoltare accelerată a acestei nișe”, mai spune Andrei Cionca.

Ads

Domeniile în care firmele au dat faliment

Datele centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului arată că numărul firmelor dizolvate a crescut cu 15,52%, în primele șase luni din 2024, până la 22.459, față de 19.442 în perioada similară a anului trecut.

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București, respectiv 4.722 de firme (număr în creștere cu 14,64% față de primul semestru din 2023) și în județele Ilfov (1.234, plus 41,84%), Constanța (1.203, plus 34,87%), Cluj (1.183, plus 17,83%), Timiș (1.012, minus 0,49%) și Iași (852, plus 35,67%).

La polul opus, cele mai puține dizolvări de firme au fost consemnate în județele Covasna, respectiv 111 (plus 2,78% față de primele șase luni din 2023), Ialomița (115, la fel ca în perioada similară a anului trecut), Caraș-Severin (144, plus 6,67%), Mehedinți (145, plus 25%) și Călărași (174, minus 4,92%).

Domeniul de activitate care a înregistrat cele mai multe dizolvări de firme, în perioada ianuarie - iunie 2024, este comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, unde au fost raportate 6.085 de dizolvări la nivel național. Față de aceeași perioadă a anului anterior, dizolvările din acest sector au crescut cu 12,66%.

Potrivit sursei citate, construcțiile, activitățile profesionale, științifice și tehnice, precum și industria prelucrătoare sunt alte domenii de activitate unde s-a consemnat un număr mare de dizolvări de firme, respectiv 2.280 (+26,95%), 2.230 (+16,45%) și 1.881 (+11,43%). În iunie 2024, s-au înregistrat 3.230 dizolvări de firme, cele mai multe în București (684) și în județele Constanța (205), Cluj (166), Ilfov (152) și Timiș (145).

În acelaşi timp, numărul înmatriculărilor de persoane fizice și juridice a scăzut, în primele șase luni din 2024, cu 12,20%, comparativ cu perioada similară a anului anterior, totalizând 68.223 de unități.

Dintre acestea, 73,5%, respectiv 50.149, sunt societăți cu răspundere limitată (SRL), iar 22,44% (15.310) sunt persoane fizice autorizate, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în Municipiul București, respectiv 15.802 (plus 1,51%, comparativ cu primul semestru din 2024) și în județele Ilfov - cu 3.957 (minus 2,51%), Cluj - cu 3.469 (minus 17,89%), Timiș - cu 3.098 (minus 12,46%), Iași - cu 2.687 (minus 8,88%), Brașov - cu 2.498 (minus 6,2%) și Constanța - cu 2.497 (minus 13,03%).

La polul opus, numărul cel mai mic de înmatriculări a fost consemnat, în primele șase luni ale acestui an, în județele: Covasna - de 329 (în scădere cu 32,96% față de perioada similară din 2023), Tulcea (440, minus 18,06%), Ialomița (448, minus 13,68%) și Caraș-Severin (474, minus 22,93%).

Potrivit ONRC, domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt: comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor (13.335, minus 7,98% față de primul semestru din 2023), transport și depozitare (8.397, plus 3,9%) și construcții (6.891, minus 12,07%).

În iunie 2024, au fost înmatriculate 9.347 de persoane fizice și juridice, cele mai multe în București (2.270) și în județele Ilfov (579), Cluj (449) și Timiș (432).

...citeste mai departe despre "Care sunt domeniile „bănoase”, în care afaceriştii sunt optimişti cu privire la profit şi care sunt riscante. "Văd un potențial foarte mare"" pe Ziare.com

Ads