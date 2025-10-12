Finanțele se împrumută iar de la cetățeni cu o nouă emisiune de titluri de stat Fidelis. Când se desfășoară subscrierea și ce dobânzi pune la bătaie statul

Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 14:21
Finanțele se împrumută iar de la cetățeni cu o nouă emisiune de titluri de stat Fidelis. Când se desfășoară subscrierea și ce dobânzi pune la bătaie statul
O nouă emisiune de titluri de stat Fidelis în 2025. FOTO Facebook/Ministerul Finanțelor

A noua ediţie FIDELIS din 2025, ce se va desfăşura între 10-17 octombrie, vine cu dobânzi de până la 8,20% la emisiunile în lei şi de până la 6,50% la cele în euro, informează Ministerul Finanţelor.

Persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei şi în euro prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, Alpha Bank şi TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti.

Donatorii de sânge beneficiază şi de tranşa specială de titluri de stat FIDELIS, emise în lei, cu scadenţă la 2 ani, la o dobândă de 8,20%. Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.

Noua structură a programului FIDELIS, împreună cu programul Tezaur, care include maturităţi de 1, 3 şi 5 ani, oferă investitorilor şi celor care doresc să economisească prin titluri de stat întreaga paletă de maturităţi, de la 1 la 10 ani, cu opţiuni atât în moneda naţională, cât şi în euro.

Cei care investesc în titlurile de stat FIDELIS se bucură de facilităţi precum:

- posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deţinere în funcţie de preţul primit pe bursă;

- veniturile obţinute din deţinerea titlurilor sunt neimpozabile;

- flexibilitate în administrarea şi diversificarea portofoliului.

Cifrele celor 8 ediții din 2025 dovedesc interesul crescut al românilor pentru modalitatea de economisire propusă de Ministerul Finanţelor:

- suma totală investită este de peste 16,12 miliarde de lei;

- 169.191 ordine de subscriere;

- 26.650 donatori – investitori;

- peste 1,477 miliarde de lei este suma totală investită de donatori-investitori.

Cât despre dobânzile la diverse termene, acestea se situează la următoarele cote:

În lei:

- de 7,20% - cu scadenţa la 2 ani

- de 7,60% - cu scadenţa la 4 ani

- de 7,90% - cu scadenţa la 6 ani

În euro:

- de 4,15% - cu scadenţa la 3 ani

- de 5,25% - cu scadenţa la 5 ani

- de 6,50% - cu scadenţa la 10 ani

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

