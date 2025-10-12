Autoritatea de Supraveghere Financiară va putea obliga firmele de investiții să reducă expunerile riscante. FOTO Pixabay

Ministerul Finanțelor a lansat un proiect de lege care modifică Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare. Noile reguli întăresc controlul riscurilor și oferă ASF competențe extinse pentru a limita expunerile excesive la contrapărți centrale.

Proiectul de lege actualizează cadrul național conform Directivei (UE) 2019/2034 și Regulamentului (UE) 2024/2987, impunând obligații mai stricte pentru societățile de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.) în gestionarea riscului de concentrare și a expunerilor față de contrapărți centrale, conform Termene.ro.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va primi atribuții sporite de monitorizare și corecție a acestor riscuri.

În prezent, Legea nr. 236/2022 reglementează cerințele prudențiale aplicabile firmelor de investiții și cadrul de competență al ASF. Cu toate acestea, schimbările adoptate la nivelul Uniunii Europene în 2024, prin noul regulament european, introduc cerințe suplimentare pentru monitorizarea și reducerea riscurilor de concentrare rezultate din relațiile dintre firmele de investiții și contrapărțile centrale, arată Termene.ro.

Schimbările propuse prin proiectul de lege sunt următoarele:

- Firmele de investiții vor fi obligate să implementeze procese clare de identificare, administrare, monitorizare și raportare a riscurilor de concentrare rezultate din expunerile față de contrapărțile centrale;

- S.S.I.F. trebuie să adopte strategii și politici robuste pentru evaluarea și controlul efectelor generate de expuneri ridicate față de contrapărți unice, în special cele care au importanță sistemică pentru Uniunea Europeană;

Ads

- Organele de conducere ale firmelor de investiții vor avea obligația de a elabora planuri concrete și obiective măsurabile pentru reducerea riscurilor de concentrare;

- ASF va evalua și va monitoriza practicile de guvernanță ale societăților, precum și gradul de conformare la noile cerințe europene.

...citeste mai departe despre "Autoritatea de Supraveghere Financiară va putea obliga firmele de investiții să reducă expunerile riscante" pe Ziare.com

Ads