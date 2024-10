România va încasa parțial tranșa a III-a din PNRR. Câți bani s-au pierdut până acum: 79 de milioane de euro au fost suspendați doar la Transporturi

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu, a precizat că valoarea totală a plăţii parţiale pe care România o va primi din cererea numărul trei din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este de 2,7 miliarde de euro. El a explicat că România a încasat deja din această sumă 649 de milioane de euro, reprezentând prefinanţarea. Câciu a adăugat că într-o lună Comisia Europeană va transmite calcul final asupra plăţii parţiale pe care o face. Ministrul a declarat că suma suspendată de Comisia Europeană în domeniul Transporturi este de 79 de milioane de euro.

Adrian Câciu a declarat, miercuri, la finalul şedinţei de Guvern, că reprezentanţii Comisiei Europene au anunţat că şase jaloane din cele 74 pentru cererea de plată numărul trei din PNRR nu sunt îndeplinite.

„Ieri, Comisia Europeană a comunicat oficial României o evaluare parţial pozitivă asupra cererii de plată numărul trei, o cerere de plată care cuprinde jaloane şi ţinte aferente trimestrelor trei şi patru 2022, respectiv Comisia ne informează că, din totalul de 74 de jaloane şi ţinte câte a avut cererea de plată numărul trei, un număr de 68 de ţinte şi jaloane sunt îndeplinite din perspectiva Comisiei, iar şase jaloane nu sunt îndeplinite în totalitate sau sunt parţial îndeplinite”, a afirmat Adrian Câciu.

„Ar trebui să precizez faptul că cererea de plată numărul trei în valoare brută a fost de 2,7 miliarde de euro. Din această sumă România deja a încasat 649 de milioane de euro reprezentând prefinanţarea, odată cu prefinanţarea celorlalte cereri de plată pe care România le are la dispoziţie din întreaga derulare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, urmând ca, într-o lună de zile, Comisia Europeană să ne transmită calculul corect sau final asupra plăţii parţiale pe care o efectuează şi pe diferenţă suspendarea unei sume aferente celor şase jaloane considerate neîndeplinite sau parţial îndeplinite. Am avut pe surse o serie de date, o serie de sume. Nu aş confirma sumele, ceea am ca certitudine este suma de la Transporturi, unde este vorba de 79 de milioane de euro ca suspendare. În rest, nu aş confirma aceste sume până când nu avem decizia oficială a Comisiei Europene”, a explicat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Câciu a adăugat că au fost dezbateri în privinţa jaloanelor respective.

„Nu aş intra în foarte multe detalii decât dacă este nevoie, dar competenţa de intrare în detalii revine totuşi miniştrilor de resort. Avem un jalon pe componenta de energie, pe partea de guvernanţă corporativă la companiile de energie unde trebuie reluată procedura la un număr de 15 companii. Avem un jalon care se referă la micro-întreprinderi, parte din reforma fiscală, care, dintr-o anumită perspectivă a Comisiei a rămas parţial neîndeplinit, în sensul în care dânşii reclamă că plafonul de la micro-întreprinderi ar trebui redus de la 500.000 de euro undeva la 88.500, cât este plafonul de TVA, potrivit directivei TVA”, a detaliat Adrian Câciu.

El a explicat că în cazul plafonului de la micro-întreprinderi este nevoie de o analiză asupra impactului economic al acestei decizii versus impactului economic dacă România renunţă la banii aferenţi acestui jalon.

Jalonul privind guvernanța corporativă și cum se răsfrânge asupra reformelor din energie și transporturi

Adrian Câciu a menţionat că un alt jalon neîndeplinit se află la Secretariatul General al Guvernului. „De asemenea, este vorba de jalonul privind guvernanţa corporativă de la Secretariatul General al Guvernului, referitor la agenţia cunoscută mai simplu sub numele de AMEPIP, agenţia care coordonează conducerea companiilor de stat. Acolo deja a fost reluată procedura. Estimarea noastră este că această reluare de procedură - am avut demisia conducerii şi s-a reluat procedura - estimarea cu finalizarea acestei proceduri este undeva în luna ianuarie anului 2025. Cu alte cuvinte, ceea ce se suspendă se poate încasa într-un termen de şase luni. Nu se aşteaptă şase luni”, a mai declarat Adrian Câciu.

El a subliniat că toţi miniştrii implicaţi trebuie să înceapă să lucreze pentru ca aceste jaloane să fie îndeplinite în termen cât mai scurt. „La Transporturi, de exemplu, pot să vă anunţ că va fi reluată procedura la companiile care au fost în clarificări cu Comisia Europeană. Am văzut ieri o serie de demisii, va fi reluată acolo procedura. Evident, ştiţi, acea ţintă, acel jalon cu metroul de la Cluj v-am anunţat şi acolo care este perspectiva acestei investiţii”, a transmis ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Adrian Câciu a fost întrebat cum vor fi rezolvate problemele din domeniul energetic.

„Reforma privind guvernanţa corporativă în România trebuie să se realizeze. Dacă anumite numiri au fost făcute incorect din perspectiva celor care ne evaluează, respectiv a Comisiei Europene, procedura trebuie reluată. Calea de reluare a acestei proceduri este una singură, până la urmă se schimbă conducerea, se reia procedura de numire, iar procedura de numire trebuie făcută nu numai în concordanţă cu regulile Comisiei Europene sau regulile europene, ci mai ales în concordanţă cu regulile OCDE, unde vrem să intrăm pentru că nu putem să ne păcălim, să credem că dacă rezolvăm o situaţie acum, pe moment, peste un an nu o să o avem din nou, pentru că avem negocierea cu OCDE”, a mai afirmat Adrian Câciu.

