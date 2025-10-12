Agentul de la Hollywood și magnatul sportului Ari Emanuel a strâns aproape 3 miliarde de dolari de la investitori pentru o nouă companie de evenimente live, mizând pe ideea că inteligența artificială (AI) va scurta săptămâna de lucru și va oferi oamenilor mai mult timp liber.

Într-un interviu acordat Financial Times, Emanuel a declarat că „în următorii ani, lumea ar putea trece la săptămâni de lucru de patru zile”, iar „cu AI, chiar la trei”. Tehnologia, spune el, va permite automatizarea sarcinilor zilnice și va elibera timp pentru activități de recreere: „Oamenii vor avea mai mult timp liber.”

O nouă companie pentru divertisment global

Noua companie, numită MARI, va reuni turneele de tenis Madrid Open și Miami Open, precum și târgurile de artă Frieze, achiziționate anterior de Emanuel prin grupul său de sport și divertisment Endeavor. Totodată, MARI a anunțat miercuri achiziția companiei americane de licitații auto Barrett-Jackson de la Endeavor.

Emanuel a obținut 2 miliarde de dolari în capital de la investitori precum fondul de investiții Apollo și Qatar Investment Authority, plus încă 800–900 milioane de dolari în credite. Acesta a spus că urmează și alte achiziții și investiții, vizând consolidarea portofoliului companiei în domeniul evenimentelor live.

Pariul pe timpul liber al erei AI

Pentru Emanuel, proiectul este o miză pe viitorul divertismentului în epoca AI: dacă productivitatea crește, oamenii vor avea mai mult timp și bani pentru experiențe sociale.

„Dacă acceptăm ideea că oamenii sunt ființe sociale, ei nu pot sta doar acasă. Vor merge la concerte, la evenimente sportive – la evenimentele mele live”, a spus Emanuel.

Aceeași viziune este împărtășită și de Silver Lake, grupul de investiții care susține o preluare de 55 de miliarde de dolari a producătorului de jocuri video Electronic Arts, mizând pe creșterea cererii de divertisment digital și fizic în urma avansului AI.

Extinderea unui imperiu

MARI devine astfel cea mai nouă piesă din imperiul afacerilor lui Emanuel. Anul acesta, el a renunțat la funcția de director general al Endeavor, după ce compania a fost preluată privat pentru 25 de miliarde de dolari de către Silver Lake.

Emanuel continuă însă să conducă TKO Group, conglomeratul care deține Ultimate Fighting Championship (UFC), World Wrestling Entertainment (WWE) și compania de marketing sportiv IMG.

Investitorii MARI includ și Ares Management, RedBird Capital Partners (fondul condus de Gerry Cardinale), grupul media IMI, precum și proprietarul Los Angeles Times, miliardarul Patrick Soon-Shiong.

Printre alți parteneri se numără Stephen Ross, magnatul imobiliar din spatele Miami Dolphins, și Joe Tsai, cofondator al Alibaba, care au investit în Miami Open alături de Emanuel.

Ross a declarat pentru Financial Times că vede o „oportunitate de a transforma turneul într-un activ sportiv de referință”.

