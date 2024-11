Un tânăr din România și-a investit toți banii câștigați în străinătate în cultivarea unui fruct puțin cunoscut. Acum vinde sute de kilograme

Paul Şpan, un agricultor din România, a decis să parieze toate economiile sale pentru a cultiva moșmoni, un fruct rar și necunoscut în țară, ce este o combinație între măr, pară și gutui. Acest fruct este nu doar delicios, ci și un adevărat medicament natural contra bolilor de sezon.

"Fructul are patru sâmburi, iar învelişul şi sâmburii nu se mănâncă, se mănâncă doar miezul. Sunt foarte uşor de cules", spune Paul despre moșmon, pentru Antena 1.

După ce s-a documentat online, Paul a plantat moșmoni pe terenul moștenit de la mătușa sa. În primul an, a recoltat 100 de kilograme, iar anul acesta, producția s-a multiplicat de șapte ori.

"Este foarte rezistent la boli, la îngheţuri târzii şi se poate păstra în condiţii optime pentru o perioadă îndelungată, dacă fructele sunt ţinute la rece. Nu necesită o mână de lucru, în sensul să angajez mai mulţi oameni. Momentan sunt doar eu şi familia care se ocupă de această livadă", adaugă agricultorul.

Investiția lui Paul în această cultură a fost de aproximativ 15.000 de euro, toate economiile acumulate în cei cinci ani de muncă în domeniul ospitalității din Franța. Cu o producție estimată la 700 de kilograme în acest an, Paul se confruntă cu provocarea de a găsi o piață de desfacere pentru fructul său. "Anul acesta, având o producţie destul de mare, undeva la 700 de kilograme, am încercat să iau legătura cu anumite fabrici care produc dulceaţă sau gemuri şi sper ca, în timp, să reuşesc să am o colaborare cu ei", explică el.

Moșmonii sunt o sursă bogată de fibre și vitamina C, fiind perfecti pentru sezonul virozelor. "Este un fruct care ne ajută foarte mult pentru patologia digestivă, combatând constipaţia, doarece are o sursă bogată de fibre. Contribuie la prevenirea anumitor tipuri de cancer, de obicei cancerul de colon. Mai are şi efecte antioxidante puternice", precizează nutriționistul Iulia Trif.

Cei care gustă moșmonii pentru prima dată descriu fructul ca având "o textură moale, uşor granulată" și afirmă că "sincer dă înspre o combinaţie dintre pară şi un măr". De asemenea, un kilogram de moșmoni costă 20 de lei.

