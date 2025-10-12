Calitățile pe care le urmăresc angajatorii în CV-uri. Diploma universitară își pierde din importanță

Luni, 06 Octombrie 2025, ora 07:57
Calitățile pe care le urmăresc angajatorii în CV-uri. Diploma universitară își pierde din importanță
Interviu de angajare FOTO Pexels

CEO-ul LinkedIn, Ryan Roslansky, e de părere că diploma universitară, chiar dacă provine de la o facultate de top, ar putea să devină neimportantă pe piața muncii.

Potrivit lui Roslansky, pe primul loc s-ar afla abilitatea de a utiliza inteligența artificială, pentru că tot mai multe companii o încorporează în activitatea lor.

„Cred că schimbarea mentalității este probabil cel mai interesant lucru, deoarece bănuiala mea este că viitorul pe piața muncii nu mai aparține oamenilor care au cele mai sofisticate diplome sau au mers la cele mai bune facultăți, ci oamenilor care sunt adaptabili, vizionari, pregătiți să învețe și pregătiți să adopte aceste instrumente.

Piața muncii se deschide într-un mod pe care nu cred că l-am mai văzut până acum”, afirmă Ryan Roslansky, conform Business Insider.

Potrivit unui sondaj realizat de Microsoft în anul 2024, 71% dintre oamenii de afaceri ar alege candidatul mai puțin experimentat, dar care are competențe de inteligență artificială, decât candidatul experimentat, fără astfel de competențe.

Din datele LinkedIn distribuite pe 30 septembrie, în cadrul evenimentului „Ziua inteligenței artificiale la locul de muncă” al companiei, a reieșit că numărul posturilor vacante care necesită competențe de inteligență artificială a crescut cu aproximativ 70% față de anul precedent.

„Noua monedă de schimb”

Karin Kimbrough, economista-șefă a companiei, a spus în cadrul evenimentului că „adaptabilitatea este noua monedă de schimb”.

„Inteligența artificială se schimbă rapid. Va schimba tipul de competențe pe care ni le dorim, tipul de locuri de muncă pe care le vom avea. Va schimba direcția carierei noastre și va schimba modul în care angajatorii privesc talentele. Este puțin înfricoșător”, e de părere Kimbrough.

Ryan Roslansky nu crede că inteligența artificială îi va înlocui complet pe oameni, doar că oamenii care folosesc AI-ul îi vor înlocui pe cei care nu fac acest lucru.

„Cred că, sincer, componenta umană a tuturor acestor lucruri va fi arma secretă a majorității oamenilor.

Așadar, empatia, comunicarea, adaptabilitatea, capacitatea de a purta pur și simplu o conversație cu cineva. Nu uitați de abilitățile umane. Acestea sunt esențiale pentru a avea succes în orice încercați să faceți în viitor”, adaugă CEO-ul LinkedIn.

