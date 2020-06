Cum alegem un nume de domeniu web potrivit pentru website-ul companiei

Un nume de domeniu reprezinta un sir de caractere, acestea corespunzand unei adrese IP numerice, ea fiind in permanenta conectata la internet. Domeniul este imaginea activitatii dumneavoastra in online, de aceea trebuie sa stiti ca alegerea unui nume de domeniu potrivit are un impact important in dezvoltarea ulterioara a activitatii dumneavoastra. Structura unui domeniu de internet este de forma nume.extensie, unde extensia este aleasa in functie de optiunea dorita, existand in momentul de fata o multime de astfel de extensii, iar numele este dat de catre detinatorul site-ului.Pentru a alege un nume de domeniu cat mai potrivit, astfel incat sa se potriveasca afacerii dumneavoastra, trebuie sa aveti in vedere cateva aspecte importante.Un domeniu ales cu atentie va fi un pas important in a stabili brandul afacerii dvs. Alegeti asadar un domeniu .ro/.com liber, astfel incat sa incepeti sa va bucurati de website-ul dumneavoastra. Verificati cu atentie daca domeniul ales este liber si daca va puteti baza pe acesta. Exista numeroase extensii dintre care sa alegeti, cele mai populare fiind .ro, .net, .com, .com.ro, .eu sau .biz.Daca va doriti ca afacerea dumneavoastra din online sa se adreseze doar pietei din tara noastra, atunci un domeniu .ro este unul foarte potrivit. Puteti cauta intai un domeniu .ro inainte de a trece la inregistrarea altor domenii.Exista posibilitati de a verifica online daca un domeniu este sau nu disponibil si aveti mai multe optiuni si in ceea ce priveste alegerea numelui. Puteti asadar sa creati cuvinte noi sau sa utilizati un dictionar de sinonime, fiind in acest fel mai aproape de activitatea dumneavoastra. Nu in ultimul rand, puteti sa va folositi de un generator de nume de domenii, existand si aceste generatoare la care puteti apela.Pentru a fi siguri de faptul ca numele website-ului dumneavoastra este unic, nu uitati sa verificati acest lucru. Daca veti copia fara sa doriti o marca comerciala inregistrata, va trebui sa renuntati la acest nume in viitorul apropiat. Aveti toate sansele sa ramaneti fara numele de domeniu in cazul in care exista o marca inregistrata cu numele respectiv.Atunci cand va decideti cu privire la un nume, trebuie sa alegeti unul relevant pentru activitatea pe care o desfasurati. Un astfel de nume va reflecta foarte bine activitatea pe care o desfasurati, inca din momentul in care o persoana intra pe site-ul dumneavoastra. Ea isi va face in cel mai scurt timp o parere despre activitatea pe care o faceti si va lua o decizie cu privire la faptul daca sa apeleze sau nu la serviciile pe care le oferiti.Un nume potrivit va starni interesul, dar si curiozitatea, iar acest lucru va insemna ca va veti bucura si de o vizita in plus. Trebuie sa va alegeti un nume cat mai descriptiv, care sa exprime in orice moment exact cu ceea ce se ocupa afacerea dumneavoastra.Alegeti un nume cat mai usor de pronuntat pentru ca acesta va va ajuta foarte mult. Nu va doriti ca utilizatorul sa se intrebe despre ce e site-ul dumneavoastra, citindu-va doar numele domeniului. Acesta trebuie sa stie clar unde se afla si ceea ce ii puneti la dispozitie. Un nume cat mai usor de pronuntat si memorabil, va va scoate mult mai usor in evidenta afacerea. Un rebranding nu este deloc ieftin, de aceea trebuie sa va ganditi si la acest detaliu important, atunci cand va decideti sa va alegeti un nume de domeniu.Neavand cifre si cratime, numele domeniului este unul mult mai usor de pronuntat, de aceea ar fi indicat sa tineti cont de acest lucru. Aceasta nu este insa o regula generala, dar atunci cand doriti sa va promovati afacerea, va trebui mereu sa mentionati si acel "minus" din denumire.Adevarul este ca domeniile care contin cifre sau cratime sunt si mai greu de memorat, de aceea este indicat pe cat posibil sa nu le aveti in vedere pentru ca pe termen lung va vor crea probleme.In ziua de azi, numarul extensiilor pentru domenii este intr-o continua crestere, de aceea ele nu ar trebui omise, astfel incat sa iesiti mai usor in evidenta. Este bine asadar sa alegeti un domeniu care reflecta arealul in care se desfasoara activitatea dumneavoastra. Nu exista insa o regula de care trebuie neaparat sa tineti cont aici, ci doar trebuie sa stiti ca acest lucru va tine doar de voi.Ideal ar fi totusi ca in cazul in care activitatea dumneavoastra se desfasoara doar pe teritoriul Romaniei, sa alegeti pe cat posibil un domeniu .ro. Noile extensii in schimb pot si ele sa fie alese, astfel incat sa va puteti personaliza mai mult afacerea online. Exista o multime de extensii pe care le puteti alege precum .shop, firm, .online, .club, .pizza, .blog, dar si .pro sau .bar.Numele de domenii pot fi folosite si intr-un mod creativ, de aceea este important sa nu omiteti aceste lucruri si anume sa va inregistrati domeniul intr-un mod cat mai creativ. De exemplu, pe langa instagram.com., mai exista si instagr.am, domeniu care duce catre aceeasi destinatie. Exista multe exemple de acest fel (goo.gl, bit.ly, etc), iar avantajul major in acest caz este ca veti putea crea un nume memorabil, pe care atat voi, cat si vizitatorii vostri il vor aprecia mult.Verificati mereu totusi sa alegeti un nume corespunzator. El ar trebui sa fie memorabil, usor de scris, de pronuntat si eventual sa nu va puna dificultati in a-l scrie dupa ce l-ati auzit. Un astfel de nume de domeniu va avea un succes foarte mare.In gasirea unui nume de succes, este foarte importanta utilizarea cuvintelor cheie, dar si a lui Keyword Planner de la Google. Veti putea vedea asadar care sunt cele mai potrivite cuvinte cheie pentru voi, astfel incat sa atingeti pozitii cat mai bune in cadrul principalelor motoare de cautare.In functie de cuvintele cheie pe care le gasiti, puteti sa le folositi oricand, astfel incat sa ajungeti la un numar din ce in ce mai mare de utilizatori. In acelasi timp, domeniul dumneavoastra va ranka si mult mai sus in cautari pentru ca in momentul in care utilizatorul cauta un anumit cuvant cheie, el va reusi sa dea peste site-ul dumneavoastra si astfel va apela la serviciile sau produsele dumneavoastra.Este foarte important asadar sa aveti in vedere toate aceste lucruri, astfel incat sa va gasiti un domeniu cat mai potrivit pentru afacerea dumneavoastra.