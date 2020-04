Streamingul live va inregistra cea mai rapida evolutie in mediul digital (analiza)

"Streamingul live este la ora actuala omniprezent - de la Facebook la YouTube, Instagram IGTV, site-uri web, webinare - seminarii online, conferinte video si multe altele. Consumul de continut video online non-stop se transforma in normalitate, iar formatul cu cea mai rapida evolutie este streamingul live. Prin urmare, estimarile arata ca, pana in anul 2022, 82% din traficul pe Internet va fi format din continut video. Printre cele mai des intalnite utilizari se numara: evenimentele, sedintele si salile de clasa, crearea de continut video, serviciile religioase", precizeaza reprezentantii ATEN International Co. Ltd.Potrivit sursei citate, in prezent, cea mai populara platforma pentru streaming live continua sa fie Twitch, care a debutat ca platforma pentru pasionatii de jocuri care doreau sa arate propriile sesiuni de gaming fanilor din intreaga lume. Acest serviciu a fost achizitionat de Amazon in anul 2014 pentru suma de 1 miliard de dolari, iar in 2018 Twitch a anuntat ca a intermediat transmiterea a circa 775 milioane ore de continut video live, ceea ce reprezinta mai mult decat dublu fata de YouTube.Pe locul secund in ierarhia streamingului live se afla Facebook, iar conform Google Trends, termenul "Facebook live stream" a inregistrat din 2016 pana in 2018 o crestere in motoarele de cautare de 330%."Facebook Live a devenit un cadru eficient atat pentru influenceri independenti, cat si pentru companii mari de media, care au atins in anul 2018 o audienta combinata de 2 miliarde de spectatori. A devenit, astfel, evident ca streamingul live nu mai reprezinta doar o activitate distractiva, transformandu-se in activitate suplimentara sau chiar principala pentru unii creatori de continut, care incearca sa castige cota de piata in defavoarea formatelor media traditionale, precum televiziunile si serviciile de streaming la cerere", explica specialistii.O alta componenta a transmisiilor live in mediul online este legata de serviciile religioase din toata lumea, pe fondul scaderii rapide a numarului de participanti directi. Un studiu realizat in anul 2015 de Pew Research Center arata ca aproximativ 50% dintre adultii din SUA au participat la evenimente religioase de numai cateva ori pe an si circa 36% spun ca au avut o participare saptamanala."Totodata, exista si o componenta puternica ce tine de schimbarea generatiilor, avand in vedere faptul ca milenialii au un interes mai scazut pentru serviciile religioase fata de generatia Silent. Bisericile care se opun acestei tendinte o fac cu ajutorul social media, aplicatiilor si streaming-ului live. De exemplu, Lakewood Church, din Houston, Texas, este una dintre cele mai mari congregatii crestine ale tarii, cu o rata de participare de 52.000 persoane si 7 milioane de spectatori TV prin airplay pe saptamana. Serviciile sale sunt transmise live unui public de milioane de utilizatori, pentru maximizarea audientei. In cele din urma, este logic sa le vorbesti tinerilor si publicului global pe o limba pe care o inteleg si anume prin intermediul tehnologiei", se mentioneaza in comunicatul ATEN.Infiintata in anul 1979, ATEN International Co., Ltd. (TWSE: 6277), este cel mai mare furnizor de echipamente de conectivitate AV/IT si solutii de administrare.Compania detine peste 570 de brevete inregistrate la nivel international si o echipa de cercetare ce asigura un flux constant de solutii inovatoare, de unde rezulta un portofoliu cuprinzator de produse disponibile la nivel mondial.Cu sediul in Taiwan, ATEN International Co., Ltd. s-a extins si are, in prezent, subsidiare in: China, Japonia, Coreea de Sud, Belgia, Australia, SUA, Regatul Unit al Marii Britanii, Rusia, Turcia, Polonia, India si Romania. De asemenea, detine centre de cercetare in Taiwan, China si Canada.