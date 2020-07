De ce se castiga atat de bine in IT

Conform datelor colectate de Institutul National de Statistica, media salariilor din sectorul digital a fost de aproape 7000 de lei in anul 2019, iar valoarea acestora inregistreaza o crestere constanta, de la luna la luna.Un salariu realist pentru un angajat junior intr-o companie IT pe o pozitie entry level, oscileaza in jurul sumei de 3000 - 4000 de lei pe luna, iar un specialist experimentat ajunge sa castige si peste 15.000 de lei lunar.Iata 5 motive pentru care joburile din sfera tehnologiei sunt atat de bine platite:In prezent, absolut orice business are nevoie de tehnologie pentru a functiona. De la alimentara din colt, care foloseste cel putin o casa de marcat sau un sistem de securitate, pana la pensiunea de la munte care lucreaza cu un soft de rezervari si taximetristul care preia comenzile prin intermediul unei aplicatii - toti au nevoie de tehnologie pentru a fi competitivi si a construi afaceri profitabile.Acelasi lucru este valabil si pentru fiecare persoana fizica - dispozitivele Smart pe care le avem fiecare in buzunar si tot ce putem face cu ele, sunt rezultatul muncii specialistilor din sfera tehnologiei informatiei.Tehnologia este in prezent unul dintre cele mai mari domenii de cercetare si inovare. Miliarde de dolari sunt investiti in dezvoltarea unor solutii digitale pentru problemele prezentului si ale viitorului.De la automatizarea unor procese efectuate in prezent de oameni, pana la revolutionarea unor domenii extrem de importante precum medicina, siguranta oamenilor sau protectia mediului - se cauta continuu noi modalitati de a imbunatati calitatea vietii cu ajutorul tehnologiei. Marile companii din domeniu sunt intr-o competitie acerba pentru a oferi pietei cele mai performante produse, iar pentru asta au nevoie de cei mai buni specialisti.Produsele digitale sunt disponibile instant, printr-un click, oriunde in lume. Nu implica costuri de productie altele decat forta de munca si echipamentele folosite, nu implica materie prima, utilaje, transport, distribuitori, vanzatori etc.Din acest punct de vedere, cheltuielile producatorilor de solutii digitale sunt semnificativ mai mici decat ale celor care creeaza produse fizice.De asemenea, un produs digital creat de o echipa formata din 5 specialisti IT, de exemplu, va fi cumparat si folosit de milioane de oameni, profiturile companiei fiind foarte mari, iar salariile angajatilor - pe masura.In prezent, pe piata muncii este un deficit foarte mare de specialisti IT, iar un profesionist din orice domeniu este cu atat mai valoros cu cat este mai greu de gasit. Companiile din domeniu "se bat" pentru cei mai buni angajati - daca specialistii IT nu se simt remunerati corect pentru munca lor, pot oricand sa mearga la un alt angajator care le va satisface cerintele salariale.Pe langa salariile mari, angajatorii ofera si alte beneficii cu care sa-si asigure retentia de personal, sa-si multumeasca si sa-si fidelizeze angajatii - abonamente la sali de sport, servicii de infrumusetare sau chiar la psiholog, vacante anuale in destinatii exotice, asigurari private de sanatate, un mediu de lucru relaxat, pentru a creste confortul angajatilor si a spori productivitatea.Majoritatea companiilor importante de IT au sedii in orasele mari, mai ales in centrele universitare, acolo unde sunt cei mai multi dintre specialistii pe care ii cauta. In astfel de orase costul vietii de zi cu zi este mult mai ridicat decat in orase mai mici sau in localitati rurale - chirii, transport, alimente, divertisment - astfel ca angajatii au nevoie de venituri mai mari pentru un stil de viata confortabil in cele mai dezvoltate orase.Urmarind confortul financiar si siguranta locului de munca pe care il ofera joburile din sfera digitala, din ce in ce mai multe persoane se orienteaza sau se reorienteaza catre o cariera in domeniul IT&C.Azimut Vision, una dintre primeledin Romania, a instruit in ultimii 8 ani peste 3000 de persoane care si-au dorit o noua cariera digitala.Cei mai multi dintre absolventii scolii au obtinut un job in IT dupa finalizarea cursurilor: "Azimut Vision s-a preocupat si de felul in care CV-ul nostru este actualizat pentru a intra, cat de curand, pe piata muncii ca BA.Recomand acest curs celor care doresc sa fie Business Analyst, chiar imediat dupa finalizarea acestuia", spune Gabriela Martin, participanta la cursul de Business Analyst din Cluj. Luka Kinga, absolventa a cursului de Testare Software, spune: "Trainerul ne-a explicat cum se petrece un interviu pentru testare, ne-a dat mai multe exemple de intrebari si raspunsuri pe care le putem primi la interviuri."Diana Toma a urmat cursul de Front End Developer la Brasov, iar acum lucreaza ca Web Designer intr-o companie de IT: "La firma la care sunt acum am aplicat si inainte de curs, insa neavand o diploma acreditata, nu m-au chemat nici macar la interviu, astfel dupa ce am absolvit cursul am aplicat din nou la aceasta firma, am fost chemata la interviu, iar acum sunt angajata".Din portofoliul educational Azimut Vision fac parte programe de pregatire pentru cei mai cautati specialisti din domeniul IT: Software Tester, Front-End Developer, Web Design, Business Analysis in IT, Java Developer, Graphic Designer si multe altele. Diplomele pe care le obtin cursantii dupa absolvire sunt acreditate de Ministerul Educatiei si sunt recunoscute atat in tara, cat si in strainatate.Azimut Vision se desfasoara in 12 orase din tara, dar si online, astfel incat orice persoana care isi doreste un program de reconversie profesionala catre domeniul IT sa poata avea acces la resursele educationale.