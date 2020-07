Cum a influentat criza Covid-19 cererea de personal in sectorul IT

De exemplu, la capitolul schimbari, in acest moment, in SUA, in ecosistemul IoT ("Internetul lucrurilor") securitatea retelelor este preocuparea nr. 1 pentru companii, lucru care influenteaza inginerii software, este de parere Vivien Untaru, General Manager, agentie de recrutare specializata pe posturi din sfera IT&C.Intr-o perioada marcata de distantarea sociala, serviciile remote, livrarile de la distanta si asistenta clientului final aproape integral prin intermediul aplicatiilor digitale, in Romania candidatii din IT pot miza in continuare pe cunostintele de Python, Java/Spring, testare manuala si testare automata, BA, algoritmi si structuri de date, este de parere specialistul HR de la agentia de recrutare VON Consulting.Dar e bine de avut in vedere ca in alte zone ale Globului, precum America de Nord, companiile cauta la fel de asiduu si specialisti in tehnologii RPA ori de realitate augmentata sau realitate virtuala, fenomen confirmat si de un studiu recent Hired, citat de"Din discutiile cu clientii nostri si urmarind trendurile altor piete pe care activam - Germania si SUA - companiile vor cauta anul acestaspecializati in actiuni de development, testare, suport, iar surpriza vine din avantul interesului pentru solutii de securizare a retelelor. Fara doar si poate aceste tendinte se vor reflecta si la nivelul filialelor locale ale marilor companii.In plus, pentru domenii precum retail, productie ori transporturi, precum si pentru sectorul auto, companiile sunt deschise la recrutarea de personal cu expertiza in tehnici de realitate augmentata sau realitate virtuala.Si este si normal, avand in vedere focusul clientului final spre consumul si accesarea de bunuri si servicii cu extensie digitala", completeaza specialistul in recrutare.Deloc intamplator, inclusiv candidatii sunt interesati sa capete noi skill-uri incluzand aceste segmente, la nivel international aproape jumatate dintre acestia apreciind ca in top 3 noi tehnologii pe care doresc sa le deprinda in 2020 ar include realitatea virtuala si augmentata, alaturi de solutii de tip RPA (Robotic Process Automation), care inregistreaza si interpreteaza aplicatii, cu ajutorul carora tranzactiile, gestionarea datelor, procesarea acestora si transmiterea lor sa poata fi facuta eficient, prin multiple sisteme IT.In mod surprinzator, RPA nu aduce beneficii doar la nivelul managementului din compania care implementeaza sistemul. Conform unui studiu efectuat de Goldsmiths University, companiile care au implementat tehnologii RPA au inregistrat o crestere cu 28% a performantelor in cadrul companiei, in timp ce 24% dintre angajati au avut capacitatea de a inova mai mult la propriul job.Abilitatile de testare, expertiza in arhitectura si designul sistemelor, cat si in blockchain raman arii de expertiza pe care companiile din IT&C le targeteaza, dar ceea ce este interesant de urmarit, din studiul Hired citat de www.developer-tech.com, este cresterea interesului pentru inginerii cu expertiza in computer vision si pentru dezvoltatorii de aplicatii si de jocuri.Un alt aspect interesant: cererea companiilor de specialisti in limbaje de programare tinde sa devina intrucatva invers proportionala cu preferintele dezvoltatorilor, trend vizibil in mod special in Statele Unite.In SUA, unele dintre cele mai solicitate limbaje de programare sunt cele care in Romania ocupa ultimele locuri, dar topul include in continuare limbaje de programare precum Python, Java, JavaScript, PHP, Scala, Ruby, TypeScript, Kotlin, Obiectiv C.Python, JavaScript si Java raman printre limbajele preferate ale dezvoltatorilor si continua sa aiba o cota de piata ridicata si la nivelul angajatorilor.De luat in seama: chiar daca dezvoltatorii nu le prefera, Ruby si Objective-C sunt cerute de diverse industrii la nivel global."Romania devine rapid un hub de tehnologie de nivel mondial, are un bazin extins de talent ingineresc bine educat si legaturi puternice cu piete software - printre care automotive, semiconductori, telecomunicatii. Iar candidatii romani au capacitatea sa se adapteze la cererea internationala de expertiza aplicata, care devine din ce in ce mai vizibila prin intermediul filialelor locale ale jucatorilor de top. Acestea cauta experti care pot sa sustina directiile globale de actiune", completeaza Vivien Untaru.Agentia de recrutare IT VON Consulting activeaza pe piata din Romania din 2003. In prezent, VON Consulting are 3 birouri in Romania (Bucuresti, Brasov si Cluj), unul in SUA si este in proces de deschidere a unuia nou la Dusseldorf, Germania.VON Consulting are 150 de angajati si a lucrat cu clienti din UE si SUA, in principal in industria IT, telecomunicatii, retele si semiconductori, unii dintre ei Fortune 500.