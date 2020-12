Digitalizarea Loteriei Romane a inceput: Platforma informatica este in curs de dezvoltare

Demersul a urmat emiterii Hotararii de Guvern prin care au fost modificate normele metodologice privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, astfel incat activitatile de jocuri de noroc sa se poata realiza prin intermediul terminalelor autonome, operate in mod direct de catre participantii la joc, sau prin accesarea sectiunii dedicate acestei activitati disponibila pe site-urile oficiale ale Companiei Nationale "Loteria Romana" S.A.Efectuarea platii pentru participarea la jocurile loto va putea fi realizata si prin instrumente de plata electronice, asa cum se procedeaza pe platformele de pariuri online, dar metodele de plata acceptate nu au fost inca anuntate."In contextul actualei crize provocata de epidemia de COVID-19, cu consecinte importante asupra intregii economii romanesti, C.N. Loteria Romana S.A. considera ca fiind imperios necesara urgentarea implementarii jocurilor loto online. (...) Aceasta a fost inca de cand am preluat mandatul de director general, la inceputul lunii ianuarie a acestui an, unul dintre cele mai importante obiective ale managementului actual al companiei", a declarat Sebastian-Iacob Moga, director general al Companiei Nationale "Loteria Romana" S.A., care si-a exprimat convingerea ca introducerea acestei modalitati de participare la jocurile loto este o facilitate asteptata de multi ani de toti jucatorii.Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei ( ApDR ) functioneaza ca structura cu personalitate juridica in cadrul aparatului de lucru al Guvernului si in coordonarea prim-ministrului. La finalul evenimentului in care s-au semnat documentele de colaborare, Sabin Sarmas, presedintele ApDR, a declarat: "Suntem onorati ca ne aducem contributia la implementarea unui proiect asteptat de multi romani, de a carui reusita depinde, in buna masura, redresarea uneia dintre cele mai importante companii nationale, dupa aceasta criza pe care o traverseaza intreaga economie romaneasca".Potrivit documentului, implementarea jocurilor loto online se va face in patru etape. In prima etapa a procesului, LOTO 6/49 si NOROC sunt jocurile care ofera posibilitatea participantilor sa-si incerce sansa si in mediul online. Participarea online la celelalte jocuri traditionale de loterie, respectiv Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, prin intermediul platformei proprii de comercializare a jocurilor de loterie online de pe site-ul www.loto.ro, precum si toti pasii care urmeaza sa fie facuti pentru realizarea integrala a proiectului Loteriei Romane, fac obiectul celorlalte trei etape care vor fi parcurse in perioada urmatoare.Pana la incheierea procesului de digitalizare, romanii pot juca la loteriile internationale si la loteriile virtuale (Besix, Turbo 6, Lucky 6, V-Bingo sau Get's Six) incluse in ofertele agentiilor de pariuri online. Se pot plasa bilete pe loterii internationale populare la nivel global, precum Grecia Keno (20/80), care are extrageri zilnice din 5 in 5 minute, sau Italia Win for Live (10/20).Pentru a plasa bilete, jucatorii au nevoie doar sa isi deschida un cont in care depun bani folosind metode de plata agreate: card bancar, portofele electronice, transfer bancar sau alimentare cu cash. Dupa alegerea numerelor si a sistemului, este aleasa miza biletului, care de obicei porneste de la 1 leu.Extragerile sunt transmise in direct, iar cei care nu le urmaresc pot vedea care au fost toate rezultatele din ultimele 24 de ore accesand sectiunea speciala, cum ar fi rezultate Win for Life