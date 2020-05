"Nu cred ca Facebook sau platformele de internet in general ar trebui sa fie arbitri ai adevarului", a spus Zuckerberg intr-un interviu care s-a transmis joi la postul de televiziune CNBC, adaugand ca este o "linie periculoasa".Trump va emite un ordin executiv in cursul zilei de joi in privinta companiilor de 'social media', a precizat Casa Alba.The New York Times a relatat anterior ca ordinul ar putea eroda protectia pentru aceste grupuri, in termeni de responsabilitate pentru continutul postat pe platformele lor.Trump a avut o reactie furioasa in aceasta saptamana la adresa Twitter , reteaua rivala a Facebook, dupa ce platforma a introdus o semnalare de verificare a faptelor la una dintre postarile presedintelui prin care isi exprima opozitia fata de votul prin corespondenta.Mentiunea indica faptul ca presedintele face afirmatii false ca votul prin corespondenta ar duce la fraude masive, in contextul unei dispute intre democrati si Trump in legatura cu extinderea posibilitatilor prin care populatia sa isi exprime votul in acest an electoral pe fondul pandemiei.Trump a sustinut ca vocile conservatoare sunt reduse la tacere si, daca acest lucru continua, a amenintat ca va "reglementa ferm sau chiar va inchide" retelele de socializare.Zuckerberg a spus ca, desi Facebook nu vrea "sa stabileasca ce este adevarat si ce este fals" in privinta discursului politic, compania are limite, in special in privinta informatiilor medicale false, suprimarea votului sau inselatoriile."Exista limite si le vom aplica", a declarat el."Dar cred ca, in general, trebuie sa permitem existenta cat mai multor voci posibile, si sa acordam un respect special discursului politic", a mai spus co-fondatorul Facebook. ...citeste mai departe despre " Zuckerberg nu vrea sa "arbitreze adevarul", Trump decide azi ce face cu companiile de social media " pe Ziare.com