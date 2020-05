Dupa un val de probleme de securitate si intimitate, iesite la lumina in timp ce popularitatea aplicatiei incepea sa explodeze, Zoom a promis ca vreme de 90 de zile se va concentra exclusiv pe aceste aspecte si le va imbunatati considerabil.In ultimele saptamani, Zoom a reparat o serie de probleme, insa pentru altele are nevoie de tehnologii pe care nu le detine. Asa se face ca Zoom tocmai a anuntat prima achizitie din istoria companiei.Prima companie cumparata de Zoom este Keybase, un startup cu 25 de angajati din New York, specializat in criptarea end-to-end. Fara indoiala, Zoom va folosi tehnologia achizitionata si pe cei 25 de specialisti pentru a cripta comunicarile video realizate de utilizatorii sai.Criptarea end-to-end este una dintre minciunile cu care cei de la Zoom au fost prinsi in ultima vreme. Desi prezentarile aplicatiei promiteau aceasta facilitate, in realitate, criptarea folosita de Zoom nu acoperea intreaga legatura dintre utilizatori.Nu a fost anuntata valoarea tranzactiei, insa oficialii Zoom au tinut sa specifice ca functia de criptare end-to-end va fi oferita doar pentru utilizatorii platitori, nu si pentru cei care folosesc gratuit serviciul.Luna trecuta, Zoom l-a angajat pe fostul sef pe partea de securitate de la Facebook , Alex Stamos, in calitate de consultant pentru probleme de securitate si intimitate - exact ariile pe care Zoom se concentreaza acum.Citeste si: Ce este Zoom, aplicatia care a salvat o multime de locuri de munca in ultimele saptamaniDe ce Zoom este noul copil-problema al industriei IT: Pornografie infantila si probleme legate de securitatea datelorCEO-ul Zoom isi cere public scuze pentru problemele platformei si promite ca va lua masuri pentru a proteja mai bine utilizatorii ...citeste mai departe despre " Zoom cumpara un startup specializat in criptare, dar securitatea e pentru cine plateste " pe Ziare.com