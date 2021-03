Noul serviciu, Shorts, permite utilizatorilor sa inregistreze cu telefoanele lor mobile videoclipuri in format vertical, care pot fi "condimentate" cu mai multe efecte speciale si cu secvente muzicale extrase dintr-o biblioteca muzicala virtuala."Incepand de azi si pe parcursul urmatoarelor saptamani, vom extinde versiunea beta a serviciului nostru Shorts in Statele Unite", au declarat reprezentantii YouTube, joi. Ei au precizat ca noul serviciu va include si o serie de functii suplimentare, precum posibilitatea de a adauga fisiere text in anumite momente ale videoclipurilor.YouTube a lansat deja noua functie in India in septembrie 2020, dupa ce TikTok a fost interzis in aceasta tara - una dintre cele mai mari piete din lume. In prezent, videoclipurile in format scurt atrag peste 6,5 miliarde de vizualizari in fiecare zi la nivel global, au precizat reprezentantii YouTube.Si Netflix are o noua sectiune, numita Fast Laughs, care foloseste formatul popularizat de TikTok pentru a livra secvente amuzante alese din continutul disponibil in cadrul platformei, pentru a promova anumite titluri si a convinge utilizatorul sa petreaca mai mult timp in cadrul aplicatiei, chiar daca nu se uita la ceva anume.Citeste si:Ce salariu trebuie sa ai in urmatorii ani pentru a beneficia de o pensie privata de 2.500 de lei pana la 85 de aniCod galben de vant puternic si ninsori in patru judeteRaspunsul lui Vladimir Putin pentru Joe Biden, dupa ce acesta l-a numit "criminal": "Cine zice, ala e!" Acuzatii dure si din partea KremlinuluiTopul reactiilor adverse la cele patru vaccinuri COVID-19 aprobate in Uniunea Europeana. Tabel comparativFostul baron PSD de Constanta, Nicusor Constantinescu, a primit o noua condamnare: Opt ani de inchisoare cu executare pentru finantarea ilegala a fundatiilor Fantasio si Thalia ...citeste mai departe despre " YouTube lanseaza in Statele Unite un serviciu de videoclipuri scurte pentru a rivaliza cu TikTok " pe Ziare.com