De cand a comunicat noua politica de utilizare si a inceput exodul utilizatorilor, WhatsApp a incercat prin mai multe mijloace sa-i convinga sa nu plece. A inceput cu mesaje in retelele sociale ale companiei si a continuat cu postari personale ale mai multor executivi Facebook, care au incercat sa arate cata intimitate ofera WhatsApp.Exodul a continuat, iar urmatoarea mutare a WhatsApp a fost promovarea acelorasi mesaje in ziare, actiune care se intampla deja in India. Compania americana a cumparat reclame de dimensiunea unei intregi pagini, prin care incearca sa comunice aceleasi mesaje ca si pe retelele sociale.India este cea mai mare piata pentru WhatsApp si una dintre cele vizate direct de noile clauze privind gestionarea datelor. In India, WhatsApp are un serviciu de shopping, iar datele personale generate de cumparaturi si plati sunt printre cele care vor ajunge la Facebook pentru a fi folosite pentru targetarea reclamelor.In urma cu cateva zile, WhatsApp a anuntat ca va amana aplicarea noilor politici de intimitate. Acestea vor intra in vigoare din 15 mai, in loc de 8 februarie, compania americana sperand ca apele se vor linisti pana atunci.Intre timp, un numar de utilizatori de ordinul cel putin al zecilor de milioane se pare ca au decis sa foloseasca alt serviciu de comunicare in locul WhatsApp, marii beneficiari fiind Telegram si Signal.Telegram a numarat si peste 25 de milioane de utilizatori noi pe zi, de cand WhatsApp a anuntat noile clauze, iar Signal abia duminica a rezolvat o problema de functionare generata de afluxul mare de utilizatori noi.Citeste si:WhatsApp amana cu 3 luni intrarea in vigoare a noilor sale conditii de utilizare, care au starnit critici din partea Italiei si Turciei ...citeste mai departe despre " Cum incearca WhatsApp sa opreasca exodul masiv al clientilor catre Telegram si Signal. Masura fara precedent luata in India " pe Ziare.com