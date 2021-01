PC-urile, pe care unii le vedeau disparute in urma cu 10 ani, au inregistrat in 2020 cea mai mare crestere din ultimul deceniu, indiferent de cine face estimarea - 11% conform Canalys, 13,1% conform IDC.Canalyst spune ca au fost livrate 297 de milioane de PC-uri in 2020, in vreme ce IDC a numarat 302 milioane de unitati livrate. De aici si diferenta de estimare a cresterii anuale dintre cele doua companii de analiza a pietei.In orice caz, este cea mai mare crestere a acestei pietei din 2010, cand piata castiga 13,7%.Si asta in ciuda problemelor de stocuri. Producatorii de laptopuri, de exemplu, s-au confruntat cu lipsa anumitor componente, ceea ce s-a vazut aproape pe tot parcursul anului in stocurile magazinelor.Motorul acestei cresteri este, in mod evident, lucrul de acasa, fortat de pandemie. Cand lucreaza de acasa, oamenii prefera in continuare un PC, decat o tableta sau alt device mobil, contrar ceea ce sustine Tim Cook cand Apple lanseaza noi modele de iPad.Lenovo este considerat liderul pietei atat de Canalys, cat si de IDC, urmat de HP, Dell, Apple si Acer.Citeste si:Ministrul Economiei, despre sectorul HoReCa: "In momentul in care sanatatea romanilor nu este pusa in pericol, deschidem tot" ...citeste mai departe despre " Piata calculatoarelor a inregistrat in 2020 cea mai mare crestere din ultimii 10 ani " pe Ziare.com