Twitter a eliminat un mesaj de pe contul lui Trump si nu exclude suspendarea profilului

Cu 81,7 milioane de abonati, contul @realDonaldTrump este unul dintre cele 10 cele mai urmarite pe Twitter. Insa liderul american este in conflict cu reteaua de socializare care a marcat doua din tweet-urile sale cu privire la votul prin corespondenta prin mentiunea "verificati faptele".Twitter a "ascuns" apoi un mesaj al presedintelui american pentru incalcarea regulilor retelei sociale pentru "apologia violentei". "Cand incep jafurile, incep si focurile de arma", a scris Trump intr-un tweet postat in contextul confruntarilor intre manifestanti si politisti, care au izbucnit in mai multe orase americane, dupa decesul la 25 mai a afro-americanului George Floyd, asfixiat la Minneapolis de catre un politist alb.Directorul pentru strategia de politica publica a Twitter, Nick Pickles, a declarat, joi, in timpul unei audieri in parlamentul Regatului Unit, ca tweet-urile lui Donald Trump sunt examinate la fel ca altele venind din alte conturi verificate."De fiecare data cand un tweet al unui utilizator este publicat si ne este semnalat, il examinam conform regulilor noastre", a declarat Pickles, in cursul unei audieri virtuale in Comitetul parlamentar responsabil de sectorul digital."Daca un utilizator pe Twitter continua sa incalce regulile noastre, atunci vom continua sa avem discutii pe toate caile care ni se ofera", a adaugat el.Parlamentarii l-au intrebat in doua randuri pe Pickles daca aceasta inseamna ca ii vor suspenda contul presedintelui american daca el continua sa incalce regulile."Fiecare cont de Twitter este supus regulilor Twitter", a raspuns el de fiecare data.Snapchat, reteaua sociala foarte in voga in randul tinerilor, s-a alaturat Twitter anuntand miercuri ca nu va mai promova mesaje ale presedintelui american pentru a atenua ecoul enunturilor care "incita la violenta rasiala".In schimb, Facebook , prima retea sociala din lume, a decis sa nu marcheze si nici sa cenzureze in vreun fel mesajele presedintelui american, provocand nemultumirea mai multor angajati ai platformei care au participat la o greva online.