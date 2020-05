Trump se razbuna pe retelele sociale: Ce contine ordinul pe care tocmai l-a semnat

"Suntem aici pentru a apara libertatea de exprimare in fata unuia din cele mai grave pericole care exista", a declarat presedintele Trump din Biroul Oval al Casei Albe, in timp ce semna ordinul care ar urma sa fie punctul de plecare al unei lungi batalii in justitie, informeaza AFP si dpa.Conform Reuters, aceasta incercare de a interveni in media nu are sanse sa treaca testul legalitatii.Liderul de la Casa Alba a acuzat in special Twitter ca actioneaza partinitor si ca nu se comporta ca o "platforma neutra". "Nu putem lasa sa continue acest lucru, este foarte, foarte nedrept", a subliniat presedintele american.Companiile de social media au, in opinia presedintelui Trump, o "putere necontrolata" de a cenzura si a restrictiona informatiile pe platformele lor si actioneaza ca un "editor cu un punct de vedere".Ordinul executiv urmareste sa schimbe actuala interpretare a legii, care protejeaza platformele de socializare, ce nu pot fi facute raspunzatoare pentru continutul publicat pe site-urile lor, a declarat procurorul general Bill Barr.Companiile de socializare au "devenit editori si nu ar trebui sa aiba dreptul la acelasi tip de scut" de protejarea a raspunderii, a adaugat Barr.Ce contine noul ordin"Astazi, numerosi americani urmaresc stirile, tin legatura cu prietenii si cu familia si isi impartasesc opiniile privind evenimentele curente prin intermediul social media si al altor platforme online.In consecinta, aceste platforme functioneaza precum un echivalent din secolul 21 al pietei publice. Twitter, Facebook , Instagram si YouTube exercita o putere imensa, daca nu fara precedent de a influenta modul in care sunt interpretate evenimentele publice, de a cenzura, sterge sau face sa dispara informatia si de a controla ceea ce oamenii vad sau nu.Ca presedinte, mi-am afirmat in mod clar angajamentul referitor la dezbaterea libera si deschisa pe Internet. O astfel de dezbatere este la fel de importanta online, asa cum este in universitatile noastre, in primarii si in casele noastre. Este esential pentru sustinerea democratiei noastre", afirma presedintele SUA in documentul postat pe site-ul Casei Albe.Platformele online sunt angajate ...citeste mai departe despre " Trump se razbuna pe retelele sociale: Ce contine ordinul pe care tocmai l-a semnat " pe Ziare.com