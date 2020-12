Tehnologia si inovatia, catalizatori ai dezvoltarii comunitatilor locale din Romania

In prezent, tot mai multe administratii publice locale incearca sa-si optimizeze activitatea si modul in care raspund nevoilor cetatenilor, apeland la solutii de inteligenta artificiala (AI) si Internet of Things (IoT) pentru a face fata provocarilor si pentru a valorifica oportunitatile aduse de digitalizare.De zeci de ani, Microsoft este un partener de incredere al comunitatilor din intreaga lume, colaborand cu primarii si administratii pentru a pune tehnologia in slujba cetatenilor.Vremurile s-au schimbat si conceptul de "Smart City" este astazi in centrul atentiei tuturor. Orasele din intreaga lume isi propun sa devina "inteligente" si fac eforturi in aceasta directie, realizand, cu ajutorul solutiilor de AI si IoT, conexiunea dintre cetateni si serviciile publice. Un oras inteligent va avea beneficii clare pe mai multe planuri, printre care sanatate, servicii sociale, infrastructura si transport public, protejarea mediului inconjurator si a ecosistemelor naturale.In acest context, Microsoft Romania desfasoara parteneriate de succes cu numeroase administratii publice locale, care au reusit sa se modernizeze si sa se alinieze trendurilor internationale, folosind cele mai noi solutii si tehnologii propuse de companie. In continuare am analizat impactul pe care solutiile si tehnologia Microsoft l-au avut in comunele Selimbar si Sadu. Desi nu sunt zone urbane, cele doua localitati reprezinta exemple de bune practici in ceea ce priveste transformarea digitala a administratiilor locale din Romania.Comuna SelimbarPrimaria Comunei Selimbar din judetul Sibiu a avut si are drept scop si prioritate o administratie publica moderna, proactiva, transparenta, eficienta, eficace si economa, sustine Cornel Stanila, Administrator al Primariei Comunei Selimbar.Domnul Stanila spune ca unele dintre beneficiile aduse de implementarea si utilizarea solutiilor Microsoft (Microsoft365 si infrastructura Azure) prin intermediul solutiei CityManager implementata in Comuna Selimbar vizeaza: imbunatatirea activitatii administratiei publice; imbunatatirea accesului cetatenilor la informatie, datorita serviciilor publice disponibile online; asigurarea instrumentelor necesare pentru munca de la ...citeste mai departe despre " Tehnologia si inovatia, catalizatori ai dezvoltarii comunitatilor locale din Romania " pe Ziare.com