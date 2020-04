Tehnologia care ne manipuleaza visele, pentru a fi mai buni atunci cand ne trezim

O mica echipa de cercetatori de la Dream Lab din cadrul universitatii americane lucreaza la o serie de tehnologii capabile sa ne manipuleze visele, in ideea de a produce beneficii pentru atunci cand ne aflam in starea de veghe. Aceste tehnologii ar urma sa fie disponibile publicului larg, noteaza Medium.Cercetari anterioare au aratat deja ca visele pot contribui la consolidarea memoriei, la reglarea emotionala si la imbuntatirea sanatatii mintale generale. Oamenii de stiinta de la Dream Lab vor sa faca ceva mai mult decat sa exploreze rolul viselor in viata noastra, propunandu-si sa vada ce se intampla atunci cand intervii asupra lor.In acest scop, lucreaza la mai multe dispozitive care monitorizeaza si interactioneaza cu visele in diverse forme."Oamenii nu stiu ca pot folosi o treime din viata lor pentru a se schimba sau pentru a se imbunatati. Indiferent daca vorbim de dezvoltarea memoriei sau a creativitatii ori de imbunatatirea starii de spirit pentru ziua urmatoare, exista toate aceste lucruri pe care le poti face noaptea, care sunt importante din punct de vedere practic", spune Adam Horowitz de la Dream Lab, dezvoltatorul Dormio.Dormio este un dispozitiv in forma de manusa al carui scop este stimularea creativitatii prin valorificarea starii hipnagogice, starea semilucida dintre starea de veghe si cea de somn. Dormio extinde si influenteaza aceasta etapa de tranzitie, dandu-le utilizatorilor acces la gandirea fluida si la asocieri libere.Senzorii plasati in jurul degetelor si al incheieturii utilizatorului monitorizeaza bataile inimii si alte semne vitale ale acestuia pentru a identifica momentul in care atinge diferite etape ale somnului.Atunci cand utilizatorul intra in starea hipnagogica, dispozitivul reda un cuvant inregistrat in prealabil si inregistreaza in continuare raspunsul utilizatorului. In urma unui experiment cu 50 de participanti, Horowitz a descoperit ca visele acestora au avut legatura cu ceea ce au auzit in starea hipnagogica.Mai mult, extinderea si manipularea acestei stari au dus la imbunatatirea creativitatii pentru participanti.Judith Amores, un alt cercetator din cadrul Dream Lab, foloseste mirosul pentru a accesa niveluri mai profunde ale subconstientului uman.Proiectul sau BioEssence este un difuzor de arome care monitorizeaza la randul sau b ...citeste mai departe despre " Tehnologia care ne manipuleaza visele, pentru a fi mai buni atunci cand ne trezim " pe Ziare.com