Sindicalistii de la Google. Peste 200 de angajati ai gigantului IT s-au unit si au format un sindicat pentru a-si apara drepturile

Sindicatul, numit "Alphabet Workers Union", are rolul sa se asigure ca angajatii primesc salarii corecte si ca nu trebuie sa se teama de abuzuri, razbunari sau discriminari.Google a fost in atentia autoritatii de reglementare a muncii din Statele Unite, care a acuzat compania ca a interogat mai multi angajati, pe care ulterior i-a concediat pentru ca au protestat fata de politicile acesteia si pentru ca au incercat sa organizeze un sindicat.Google a afirmat ca are incredere ca a actionat legal."Continuam eforturile care au avut loc pe parcursul anilor de creare a unei structuri oficiale pentru angajati la Google", au scris liderii sindicali, adaugand ca pana acum 226 de angajati s-au inscris in Communications Workers of America."Angajatii nostri au drepturi de munca protejate, pe care le sustinem. Dar, asa cum am procedat intotdeauna, vom continua sa discutam direct cu angajatii nostri", a declarat luni Kara Silverstein, director de personal la Google.Citeste si:Povestea fabuloasa a unui tanar din Cluj, fost angajat al Facebook si Google, care i-a invatat programare pe zeci de mii de romani