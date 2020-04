SRI avertizeaza ca inca un virus ataca Internet Banking-ul, prin browser

Conform SRI, intr-o masura mai redusa, Qbot a vizat si clienti ai organizatiilor din domeniul tehnologic, comercial si al telecomunicatiilor.In Romania, campania a vizat clientii unor platforme care utilizeaza servicii de internet banking prin browser (Chrome, FireFox, Microsoft Edge) si nu prin aplicatii dedicate.Prin transmiterea unor e-mail-uri capcana (spear-phishing), Qbot este programat sa sustraga credentiale de acces pentru platforme specifice companiilor financiar-bancare si serviciilor de e-mail si date financiare.Aceste mesaje pot avea fie un link in continut, fie un atasament.Atasamentul este un fisier de tip zip, care contine un document MS Word ce ruleaza un macro prin care se descarca troianul si se realizeaza infectarea dispozitivului. Odata instalat, Qbot verifica existenta unui antivirus, isi asigura persistenta in sistem si utilizeaza certificate de securitate valide pentru a evita detectia.Ulterior, troianul extrage credentiale de acces si date financiare de pe dispozitivul infectat.De asemenea, Qbot are capabilitati prin care pot fi infectate si alte dispozitive dintr-o retea cu un dispozitiv deja compromis.Pentru a diminua riscul de infectare cu troianul bancar Qbot, SRI are mai multe recomandari.- utilizarea de solutii antivirus si actualizarea constanta a semnaturilor acestora;- evitarea deschiderii atasamentelor sub forma de arhiva daca provenienta acestora este incerta si daca nu au fost verificate in prealabil cu solutii de detectie antivirus;- evitarea deschiderii atasamentelor sau link-urilor din cadrul mesajelor e-mail suspecte;- actualizarea sistemului de operare si evitarea utilizarii sistemelor de operare care nu mai primesc suport din partea producatorului;- notificarea bancii atunci cand observati tranzactii bancare care nu va apartin;- dezactivarea executarii automate a unor rutine din MS Office (macro-uri);- evitarea executarii manuale a macro-urilor.Citeste si SRI: Circula un virus care acceseaza aplicatiile de Internet banking. Atentie la mesaje de tipul "Detalii secrete despre COVID-19" ...citeste mai departe despre " SRI avertizeaza ca inca un virus ataca Internet Banking-ul, prin browser " pe Ziare.com