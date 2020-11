Prin aceasta miscare, gigantul din tehnologie spera sa castige o cota de piata mai mare in lupta cu Apple si Huawei. Samsung se va confrunta cu sporirea concurentei din partea rivalilor chinezi, cum ar fi Xiaomi si Oppo, care ar urma a profite de pe urma dificultatilor cu care se confrunta Huawei in a-si pastra cota de piata.Si grupul american Apple se confrunta cu dificultati. Din 2013, Apple a livrat noile iPhone-uri in luna septembrie, dar din cauza efectelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) a amanat cu o luna prezentarea noii generatii de telefoane, iar unele dispozitive inca nu au fost livrate.Samsung are 23% pe piata mondiala a smartphone-urilor, iar pe cea locala cota este de 50%. ...citeste mai departe despre " Samsung Galaxy S21 ar putea fi lansat in ianuarie " pe Ziare.com