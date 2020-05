S-a lansat platforma UrbanAir, pentru sharing de biciclete, trotinete electrice si masini

Platforma este prezenta atat pe piata din Romania, cat si la nivel global, si raspunde perfect nevoilor de distantare sociala, prin optiuni de transport individual in oras.In prezent, pe platforma sunt disponibili peste 100 de furnizori de mobilitate alternativa.UrbanAir are scopul de a satisface, in special in contextul creat de pandemie, nevoile de deplasare din interiorul oraselor. Astfel, platforma ofera utilizatorilor cele mai bune variante de miscare alternativa, adecvate in functie de locul in care se afla si destinatie: bicicleta, trotineta, masina etc.In Romania aplicatia este disponibila in orasele unde este prezenta mai mult de o solutie de shared mobility. In Capitala, pe platforma sunt disponibili 12 furnizori diferiti de trotinete electrice, biciclete sau masini, toate optiunile in regim de sharing. In total, in prezent, aplicatia este functionala in 60 de orase din intreaga lume."Prin Neobility ne-am propus sa dezvoltam solutii de mobilitate urbana prin intermediul carora sa ajutam oamenii sa se deplaseze cu o mai mare flexibilitate.Mai mult decat atat, in contextul actual creat de criza medicala, este necesar ca metodele de deplasare sa fie cat mai sigure.Aici va satisface nevoile clientilor UrbanAir, un radar de mobilitate alternativa care reuneste toti furnizorii de shared mobility dintr-un oras, astfel incat sa avem la indemana cel mai apropiat vehicul in orice moment.In acest fel mobilitatea urbana alternativa poate deveni un segment integrat in mod unitar, dedicat deplasarilor de zi cu zi, pe care sa ne putem baza", a declarat Mihai Rotaru, founder & CEO al Neobility.Cea mai buna solutie de deplasare urbana, in contextul distantarii socialeUrbanAir vine ca o solutie pentru deplasarea in oras si faciliteaza accesul la toate metodele alternative de miscare disponibile in piata.Mai mult, aplicatia ofera utilizatorilor cele mai bune optiuni in functie de locul in care se afla si directia de deplasare.UrbanAir se adapteaza astfel perfect modului in care oamenii se misca in interiorul unui oras si propune cel mai potrivit mijloc de deplasare.Aplicatia este disponibila gratuit pentru iOS in App Store si Android in Play Store, iar utilizatorii isi pot face cont pe baza numarului de telefon.Acestia pot vedea in timp r ...citeste mai departe despre " S-a lansat platforma UrbanAir, pentru sharing de biciclete, trotinete electrice si masini " pe Ziare.com