RTB House: cum pot fi imbunatatite relatia cu clientii si rezultatele afacerii prin utilizarea strategiei de marketing omnichannel

Raspunsul sta in transformarea strategiei traditionale de marketing in una moderna, de omnichannel marketing. O strategie care nu este doar valoroasa pentru consumatori, dar care in egala masura colecteaza date, astfel incat o companie sa poata raspunde nevoilor viitoare ale clientilor tai.Chiar daca este jumatatea primaverii, sezonul cald se apropie cu pasi repezi, cand cei mai multi dintre noi isi vor da seama ca au nevoie de aer conditionat, motiv pentru care multe dintre magazinele offline raman fara aceste produse pe stoc.Insa, acest lucru nu s-ar intampla daca magazinele care comercializeaza astfel de produse apeleaza la o strategie de marketing "cross-channel", care sa permita clientilor sa consulte site-ul, sa verifice ce magazin are suficiente produse in stoc si, eventual, sa puna deoparte unul online, pe care apoi sa il poata ridica dintr-un magazin fizic atunci cand doresc.Insa, pentru a satisface nevoile clientului, o strategie care sa acopere toate canalele de comunicare este mult mai buna decat o strategie cross-channel. Ambele sunt orientate catre folosirea mai multor canale ale brandului, dar cand vorbim de omnichannel, clientul decide care se potriveste cel mai bine nevoilor sale.De exemplu, un angajat din magazin poate avea in vedere rezervarea online facuta de client si poate determina cat mai exact ce isi doreste, intelege nevoile sale specifice si il ajuta sa gaseasca produsul care se potriveste cel mai bine pentru el.Daca este necesar, angajatul poate oferi sfaturi personalizate sau poate recomanda produsul care sa se potriveasca acelui client.In acest fel, consumatorului nu ii este garantat doar un produs, ci primeste si servicii personalizate, un lucru care este din ce in ce mai asteptat, data fiind varietatea mare de produse.O strategie omnichannel presupune mai mult decat crearea unei campanii cu diferite tipuri de media, ci este necesara integrarea activitatilor online cu cele din offline.Clientii isi doresc o relatie de incredere cu brandurile pe care le au in vedere si cauta companii oneste si care manifesta respect, etica si empatie. Studiile arata ca 48% dintre clienti se asteapta la un tratament special ca mai apoi sa devina clienti fideli.De aceea, personalizarea inteligenta este utila si din perspectiva afacerilor, dat fiind faptul ca o treime dintre clientii care au renuntat la un brand au avut la baza lipsa de personalizare.Acesta este motivul pentru care specialistii in marketing trec de la personalizare de baza, la oferirea de experiente hiper-relevante clientilor, folosind informatii despre nevoile lor in situatii specifice si contextul in care iau deciziile de cumparare.Aceste informatii sunt colectate prin tehnologii precum analiza predictiva, inteligenta artificiala (AI) si invatarea automata.Tipul de date si locul in care acestea sunt stocate sunt esentiale pentru crearea unor platforme puternice de implicare a clientilor. Datele traditionale, colectate prin intermediul vizitelor pe site si a postarilor de pe retelele de socializare despre istoricul achizitiilor anterioare, nu mai sunt suficiente. Rezultate mai bune necesita informatii mult mai personale.De exemplu, date de comportament colectate in timp real prin intermediul tehnologiei wearable.Mai mult, increderea este o necesitate in personalizarea inteligenta. Companiile progresive iau masuri preventive prin actualizarea procedurilor de securitate a datelor.Aproape trei sferturi din totalul clientilor (73%) sunt nemultumiti atunci cand utilizarea datelor personale de catre companii nu este sigura. Companiile care sunt atente la ceea ce ii preocupa pe clientii lor si imbunatatesc nivelul de incredere, au mai multe sanse sa ii convinga sa le ofere informatii personale.Iar aceste date pot fi utilizate pentru a oferi clientilor experiente de brand hiper-relevante.Asadar, cum creezi o strategie omnichannel buna? De exemplu, poate fi folosit un CRM omnichannel. Aici, datele pot fi analizate in detaliu, ceea ce permite companiilor sa creeze o imagine mai buna a clientului lor, putand astfel sa planifice campanii de vanzare mai eficiente.Un bon online, de exemplu, poate ajuta la colectarea datelor la profilul clientului si la mentinerea acestuia updatat.Un sistem CRM poate fi mai mult decat un instrument sau o baza de date, poate adauga un element uman strategiei de relationare cu clientii.Un sistem ca acesta ofera informatii operationale in timp real si ofera posibilitatea de a raspunde pe diferite canale. In acest fel, poate fi trimisa o reclamatie primita prin intermediul social media, pe un canal privat, pentru a evita publicitatea negativa.Adevarata valoare a unui sistem CRM intr-o strategie omnichannel este de a face interactiunile cu clientii mai personale. In prezent, clientii asteapta de la companie viteza, usurinta in utilizare si incredere.RTB House este o companie globala care ofera tehnologii de ultima ora in marketing pentru branduri de top din intreaga lume.Cu motor propriu de cumparare a reclamelor, RTB House este prima si singura companie care opereaza in intregime cu algoritmi deep learning si permite agentilor de publicitate sa genereze rezultate remarcabile si sa isi atinga obiectivele pe termen scurt, mediu si lung.Fondata in 2012, echipa RTB House este formata din peste 500 de specialisti in peste 30 de locatii din intreaga lume: New York, Londra, Tokyo, Singapore, Sao Paulo, Moscova, Istanbul, Dubai si Varsovia. 