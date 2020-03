Romanii sunt pe ultimele locuri in UE la cautare de informatii medicale pe Internet

In contrast, ponderea persoanelor cu varsta intre 16 si 74 ani care au declarat ca au cautat informatii online in Finlanda a fost de 76%. Alte state membre unde cautarea de informatii medicale pe Internet este populara sunt Olanda (74%), Cipru (69%), Danemarca (67%) si Germania (66%).In cursul ultimului deceniu, ponderea persoanelor care cauta informatii medicale pe Internet a crescut in UE cu 19 puncte procentuale, de la 32% in 2009 pana la 53% in 2019.Toate statele membre au inregistrat o crestere la acest capitol, insa cele mai mari cresteri au fost inregistrate in Cipru (53 puncte procentuale), Croatia (37 puncte procentuale), Cehia (36 puncte procentuale) si Grecia (35 puncte procentuale). Cele mai mici progrese au fost inregistrate in Luxemburg (patru puncte procentuale), Franta (13 puncte procentuale), Italia (14 puncte procentuale) si Romania (15 puncte procentuale).