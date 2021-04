Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, cum sa investesti cu cap in criptomonede.Desi acestea au un potential de crestere foarte mare, dupa cum ne-a aratat istoria ultimelor sase luni, in care astfel de criptomonede au crescut exponential, unele si de zeci de ori, exista si anumite riscuri pentru investitia in acestea.In primul rand, monedele cu valoare mica si foarte mica, nu au o capitalizare foarte mare, adica nu au o circulatie destul de solida. Mai mult, acestea pot disparea oricand de pe piata, la fel de subit precum au aparut. In acest caz te vei trezi ca toti banii tai investiti se vor pierde.Mai mult, in cazul unor astfel de criptomonede obscure, care nu sunt nici macar in top 100 dupa capitalizare, ar fi bine sa verifici si tehnologia care sta in spatele blockchain-ului lor si care sunt planurile de viitor.Nu acelasi lucru se poate spune despre monede precum Bitcoin, Ethereum, Litecoin sau altele. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Cardurile de criptomonede, valuta virtuala buna in toata lumeaCe bunuri nu pot fi executate silitCreditul de pandemie - banca nici nu trebuie sa te vada la fataCum trimiti bani rudelor si prietenilor de la ATM ...citeste mai departe despre " Riscurile la care te expui cand investesti in criptomonede cu valoare mica " pe Ziare.com