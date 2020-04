Multi oameni si-au pierdut locurile de munca, iar multi altii au acum sansa de a lucra de acasa, ceea ce pana acum era considerabil imposibil.Aici intervine si ThinStuff cu o solutie care simplifica si mai mult lucrurile, astfel incat oricine sa aiba parte de cele mai bune conditii.Despre remote desktop solution probabil ca a auzit oricine, solutia fiind propusa de Microsoft, dar mult imbunatatita de Thinstuff, venind cu avantaje suplimentare.In primul rand, aceasta este modalitatea ideala prin care se poate lucra de acasa.Angajatorii au nevoie de un efort minim pentru asigurarea conditiilor potrivite in acest sens, iar cu remote desktop solution de la Thinstuff pregatirile se fac imediat.Masurile de distantare sociala impuse a facut ca numeroase societati sa isi adapteze modul in care isi desfasoara activitatea pentru a putea genera venituri in continuare, in caz contrar falimentul bate la usa.In al doilea rand, solutia este potrivita pentru cele mai multe dintre domenii, fiind impuse putine limite.Asadar, firmele de IT, de marketing, de call center si nu numai s-au mutat imediat catre munca de la domiciliul angajatilor, in cazul acestora totul fiind mai simplu.In schimb, in multe situatii a fost nevoie de improvizatii pentru a se muta online, astfel ca florariile cu sediu fizic au deschis magazine online, iar alte societati se administreaza de la distanta.Pentru ca totul sa decurga ca la carte e nevoie si de solutiile ideale in acest sens, iar Thinstuff chiar simplifica mult lucrurile.Astfel, se poate alege un anumit numar de conexiuni dorit, intre 3 si 10 conexiuni sau poate chiar nelimitat, fapt ideal in cazul companiilor cu mai multi angajati.Acestea se bucura de flexibilitatea maxima si au ocazia de a alege exact ceea ce au nevoie, nu mai mult, nu mai putin.Important este ca si instalarea se face rapid, cu un minim de efort, iar pentru a face configurarile necesare e nevoie de cativa pasi simpli.Cu alte cuvinte, nu sunt necesare setari speciale pe statiile de lucru, ci totul se pastreaza la un nivel minim.De asemenea, nu se pune problema compatibilitatii in conditiile in care software-ul creat de Thinstuff poate fi folosit cu orice sistem de operare Windows, indiferent ca vorbim de versiunile mai noi, fie de cele lansate in urma cu mai multi ani.La acest capitol putem aminti de Windows XP, Vista, 7, 8 sau 10, inclusiv fiecare versiune a acestora.Cine nu este convins inca de utiliatea solutiei propuse de Thinstuff are posibilitatea de a testa varianta demo.Cu alte cuvinte, acest software poate fi folosit gratuit timp de 14 zile, perioada in care, cu siguranta, isi demonstreaza utilitatea.Acesta este necesar doar in contextul actual, ci in general pentru ca ofera posibilitatea companiilor de a pune la dispozitia angajatilor conditiile ideale pentru a lucra de la domiciliu.Astfel sunt eliminate multe costuri care pot fi alocate catre alte sectoare importante.Costurile necesare in acest sens sunt minime, in timp ce avantajele sunt maxime. Nu doar ca solutia Thinstuff este foarte usor de instalat, insa aceasta aduce si toata flexibilitatea de care pot avea nevoie societatile.Mai mult, aceasta este si foarte stabila, ceea ce presupune ca nu exista riscuri cu privire la securitatea datelor. Pentru a beneficia de toate avantajele aduse e nevoie doar de un calculator cu o conexiune la internet.Similar cu Microsoft dar mai bunSolutia este similara cu cea Microsoft, insa Thinstuff i-a analizat minusurile si le-a transformat in avantaje pentru ca toata lumea sa aiba parte de cele mai bune conditii atunci cand lucreaza de la distanta.Fara costuri ascunse, fara proceduri complicate, ci doar instalarea unui program, ceea ce nu dureaza mai mult de cateva minute.Spre deosebire de Microsoft, Thinstuff aduce functii suplimentare printre care si posibilitatea de a alege tipul conexiunii dorite, fie desktop, fie mod seamless pentru flexibilitate maxima intrucat nevoile difera de la un context la altul.