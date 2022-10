Rețeaua de socializare Instagram se confruntă luni, 31 octombrie, cu o defecțiune tehnică, care a dus la suspendarea aleatorie a conturilor, relatează Le Parisien.

Potrivit site-ului Down Detector, primele probleme au fost semnalate în jurul orei 14:30, acestea fiind anunțate pe toate continentele.

”V-am suspendat contul pe 31 octombrie 2022”, se arată într-un mesaj de alertă care afectează mii de conturi.

Alți utilizatori au descoperit că profilul lor și tot conținutul pur și simplu au dispărut.

Compte Instagram suspendu sans raison, le fameux bug mondial? 🥲 #instagramdown pic.twitter.com/5RSikxNVGo— Hadrien Chidiac ✏️📚 (@Hadrien_C) October 31, 2022

”Instagram pare că a picat. Sau mi-au fost închise conturile”, s-a plâns un internaut. ”Contul meu de Instagram a fost suspendat fără niciun motiv. Nu am primit nici măcar o notificare”, a postat un altul.

There's currently no word from @Meta on what is causing this issues. The problem seems pretty widespread with outage monitoring website, Down Detector, currently showing over 6,000 reports of users struggling with their Instagram accounts. #InstagramDown @instagram https://t.co/V9QJsBXZri pic.twitter.com/1IyYS7PyLk— Jaymin Shah (@JayminSOfficial) October 31, 2022

Filiala grupului Meta a transmis pe Twitter că este la curent cu defecțiunea. ”Ne uităm de unde vine problema conexiunii și ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate”, se arată în comunicat.

Aplicația Instagram este folosită de peste 2 miliarde de persoane. ...citeste mai departe despre "Probleme tehnice mari la rețeaua de socializare Instagram. Mii de utilizatori s-au trezit cu conturile suspendate" pe Ziare.com

