Platformele online au sters zeci de milioane de anunturi publicitare inselatoare. Doar Google a blocat 80 de milioane

Comisia Europeana a coordonat o actiune de verificare a site-urilor web, pentru a afla care dintre acestea expun consumatorii din UE unor continuturi care promoveaza afirmatii false sau produse contrafacute in contextul pandemiei.Rezultatele arata ca, in urma apelului lansat de Comisie, platformele au eliminat sau blocat milioane de anunturi publicitare sau listari de produse inselatoare.Verificarea a constat in examinarea la nivel inalt a platformelor online si analiza aprofundata a unor anunturi publicitare si site-uri web specifice referitoare la produse foarte solicitate din cauza coronavirusului.Didier Reynders, comisarul pentru justitie, a declarat: "Principalele platforme online au raspuns pozitiv apelului lansat de Comisia Europeana de a combate escrocheriile si ofertele inselatoare si au demonstrat un angajament clar privind eliminarea continutului daunator. Cu toate acestea, dupa cum a aratat actiunea de verificare desfasurata recent, comerciantii necinstiti gasesc in continuare noi modalitati de a exploata vulnerabilitatile consumatorilor, de a eluda controalele algoritmice si de a crea noi site-uri web.In contextul unei pandemii mondiale, trebuie sa fim constienti de acest lucru in calitate de consumatori - nu exista remedii miracol disponibile online. Sunt recunoscator autoritatilor nationale pentru protectia consumatorilor care sunt in continuare puternic mobilizate si colaboreaza cu Comisia pentru protejarea consumatorilor online".Astfel, autoritatile pentru protectia consumatorilor din 27 de tari au participat la verificare.In 38 de cazuri, autoritatile au descoperit o serie de oferte sau anunturi publicitare dubioase referitoare la produse promovate in mod inselator in contextul pandemiei, afirmatii generale conform carora un produs era in masura sa previna sau sa vindece infectia, precum si preturi excesive. In plus, vanzatorii necinstiti utilizeaza noi practici agresive care fac mai dificila detectarea lor, cum ar fi afirmatii implicite privind proprietatile de vindecare ale produselor prin intermediul imaginilor sau ilustratiilor grafice sau chiar cuvinte ortografiate gresit in mod intentionat pentru a evita filtrele de text automate....citeste mai departe despre " Platformele online au sters zeci de milioane de anunturi publicitare inselatoare. Doar Google a blocat 80 de milioane " pe Ziare.com