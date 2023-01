Încă un gigant din tehnologie e lovit de criză. Dă afară 6.000 de angajați

Companiile din tehnologie anunta rand pe rand reduceri masive de personal.

De aceasta data a venit randul olandezilor de la Philips sa vorbeasca despre concedieri in randul angajatilor. 6.000 de locuri de munca urmeaza sa fie reduse asa incat compania sa isi restabileasca profitabilitatea, in urma rechemarii unor dispozitive respiratorii care s-au dovedit potential periculoase si care i-au pierdut 70% din valoarea de piata, scrie profit.ro.

Jumatate din reducerile de personal vor fi operate anul acesta, iar restul, pana in 2025, conform Reuters.

In toamna era relatat ca Philips va incepe un plan de restructurare, urmand sa reduca efectivele cu 4.000 de angajati, pentru a-si imbunatati situatia financiara. Costurile restructurarii au fost atunci estimate la cel putin 300 milioane euro.

Philips are 75.000 de angajati in 100 de tari si produce echipamente medicale. Compania a avut mari probleme si a pierdut 30 miliarde euro capitalizare de piata in ultimul an, din cauza ca a fost nevoita sa recheme 5,5 milioane de ventilatoare folosite pentru tratarea apneei de somn. Acestea aveau defecte de fabricatie si frica era ca spuma folosita la aceste aparate medicale putea deveni toxica.

Val de concedieri in tehnologie

In ultimele saptamani si luni, Meta (Facebook, Instagram), Amazon, Twitter si Salesforce au decis, de asemenea, sa renunte la cateva mii de angajati.

Sectorul tehnologic se confrunta cu o perioada dificila intr-un context de inflatie ridicata si de crestere a ratelor dobanzilor dupa o perioada de boom, in special in perioada de varf a pandemiei Covid-19 si a blocajelor.

Potrivit site-ului specializat Layoffs.fyi, aproape 194.000 de angajati din acest sector si-au pierdut locurile de munca in SUA de la inceputul anului 2022, fara a lua in calcul anuntul facut vineri de Alphabet. ...citeste mai departe despre "Inca un gigant din tehnologie e lovit de criza. Da afara 6.000 de angajati" pe Ziare.com

