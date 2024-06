Orange, Vodafone si Telekom au primit amenzi de 900.000 de lei in Romania

Operatorii telecom Orange, Vodafone si Telekom au primit amenzi in valoare totala de 900.000 de lei in Romania. Companiile au fost sanctionate pentru ca nu si-au indeplinit obligatiile asumate, astfel ca mai multe localitati au ramas fara acoperire pentru semnal.

Autoritatea Nationala pentru Administrate si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a amendat Vodafone cu 720.000 de lei, Orange cu 120.000 de lei, in timp ce Telekom a primit o sanctiune contraventionala in valoare de 60.000 de lei.

"Cei trei furnizori de comunicatii electronice sanctionati vor trebui sa achite contravaloarea amenzilor contraventionale catre bugetul de stat si sa isi indeplineasca obligatiile de acoperire prevazute in licentele de utilizare a spectrului de frecvente radio", spun oficialii ANCOM, intr-un comunicat de presa.

