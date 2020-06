O companie romaneasca a lansat robotul smart care proceseaza facturile

RobOkey proceseaza pana la 1500 de facturi pe zi, in conditiile in care procesarea manuala a unei singure facturi poate dura pana la 5 minute si poate functiona timp de 24 de ore pe zi, fara eroare.Dezvoltat in cadrul platformei OKEY.ro - solutie digitala in cloud pentru managementul afacerii - robotul foloseste tehnologie RPA, recunoaste si proceseaza peste 50 de formate de factura, iar daca intalneste un format nou, se va "antrena" sa il recunoasca."RobOKEY automatizeaza sarcinile repetitive de procesare a facturilor si poate reduce cu 80% costurile operationale alocate acestui proces intr-o companie, totul intr-un abonament lunar cu cost fix, accesibil oricarui IMM", spune Erik Barna, CEO al LIFE IS HARD.Activarea serviciului RobOKEY se poate face impreuna cu oricare dintre abonamentele OKEY.ro, iar configurarea dureaza doar o zi.Pe langa facturare online, OKEY.ro are module dedicate pentru gestiunea stocurilor, gestionarea flotei auto, managementul vanzarilor si al documentelor si poate fi integrat cu orice tip de platforma de e-commerce.Companiile pot opta si pentru OpenOnline, solutie de dezvoltare a magazinului online integrata cu platforma OKEY.ro, destinata celor care folosesc sau doresc sa isi dezvolte acest canal de vanzare.In prezent, peste 1700 companii din Romania utilizeaza platforma digitala OKEY.ro dezvoltata de LIFE IS HARD|Work Soft, prin care au fost emise, pana in luna iunie 2020 peste 150.000 de documente, cu o valoare totala a facturilor care depaseste 15 milioane euro.Despre LIFE IS HARD S.A.LIFE IS HARD este prima companie romaneasca de software listata la Bursa de Valori Bucuresti - piata AeRo, si are expertiza avansata in dezvoltarea de proiecte de digitalizare.Performantele LIFE IS HARD au determinat prezenta succesiva a companiei in topurile Deloitte CE Technology Fast 50 si in Top Deloitte FAST 500 EMEA (include Europa, Middle East si Africa) si au adus constant comunitatii de business din Romania recunoasteri ale performantelor in domeniul IT&C, prin nominalizari si premii obtinute de LIH la competitii internationale de top. ...citeste mai departe despre " O companie romaneasca a lansat robotul smart care proceseaza facturile " pe Ziare.com