Horatiu Cacovean, project manager al firmei de IT din Cluj-Napoca, dezvoltator al aplicatiei, a declarat ca aceasta ajuta inginerii de suport sa acceseze, intr-un mediu securizat, de la distanta, sistemele clientilor raspanditi la nivel global."Compania noastra este unul dintre principalii integratori de sisteme informatice din Romania si a lansat prima aplicatie Remote Access Management (RAM) dezvoltata pe platforma Microsoft Azure.Aplicatia inovatoare este folosita de unul dintre furnizorii de top, de la nivel global, din industria medicala, pentru a oferi suport pentru mai bine de 500 de spitale, din 12 tari. Aceasta ofera solutii care imbunatatesc comunicarea in spitale, fiind vorba despre o platforma in cloud prin intermediul careia inginerii care asigura suport tehnic se conecteaza direct la sistemul informatic al unui spital in conditii de securitate cibernetica maxima", a spus Cacovean.Acesta a afirmat ca epidemia de COVID-19 face mai dificila rezolvarea problemelor informatice, deoarece numarul de conexiuni cu spitalele a crescut, dupa ce personalul medical a trebuit sa recurga mai mult ca niciodata la tehnologie pentru a comunica."Totodata, atacurile hackerilor asupra sistemelor informatice s-au intensificat", a precizat project managerul companiei Brinel.Solutia dezvoltata de la Cluj este conceputa astfel incat sa reduca costurile IT si sa ajute furnizorul, iar pe langa imbunatatirea gradului de securitate, accentul este pus pe confortul maxim pentru clienti si tehnicieni.Pana la sfarsitul anului, platforma va fi extinsa la inca 2 tari, iar numarul de spitale care vor beneficia de suport tehnic va depasi 700.Compania clujeana de IT este pe piata de 29 de ani, iar din 2019 face parte din grupul francez SNEF. ...citeste mai departe despre " O aplicatie dezvoltata de IT-isti din Cluj, folosita in peste 500 de spitale din lume " pe Ziare.com