O aplicatie de mobil gratuita sprijina lupta impotriva COVID-19. Ai instalat-o?

Aplicatia mobila utilizeaza puterea comuna de procesare a smartphone-urilor pentru a efectua calcule complexe intr-un ritm mult mai rapid decat in mod traditional."Ne bucuram ca putem pune tehnologia DreamLab la dispozitia cercetatorilor de la Imperial College, care lucreaza la combaterea coronavirusului" a afirmat Joakim Reiter, membru in Boardul Fundatiei Vodafone si DDirector External Affairs, Vodafone Group."Aplicatia DreamLab a contribuit deja la noi descoperiri in tratarea cancerului, multumita implicarii utilizatorilor, iar acum vrem sa ne alaturam in lupta societatii cu virusul COVID-19."DreamLab este o aplicatie premiata, dezvoltata de catre Fundatia Vodafone Australia, care ofera oricarui posesor de telefon inteligent o modalitate usoara de a sprijini cercetarea in domeniul cancerului.Incepand de astazi, in aplicatie a fost inclus Corona-AI, un nou proiect care va folosi aceeasi tehnologie pentru a ajuta la lupta impotriva raspandirii coronavirusului."Asa cum spuneam si in septembrie 2019, cand Fundatia Vodafone Romania a lansat local DreamLab pentru a sprijini lupta impotriva cancerului, aceasta aplicatie ne ofera tuturor sansa de a folosi tehnologia pentru a face bine.In aceste zile fara precedent, in care ne confruntam cu pandemia provocata de coronavirus ce declanseaza stari de alerta si incertitudine, trebuie sa privim lucrurile in ansamblu: intreaga lume este incercata de provocari, dar putem depasi aceasta situatie daca ne unim fortele.Aplicatia DreamLab ofera un cadru simplu pentru a face acest lucru.Nu necesita efort sau expunerea la riscuri de sanatate: din confortul caminului nostru, o putem descarca gratuit si porni inainte de a ne culca, si, in tot acest timp, fiecare dintre noi contribuie la salvarea miilor de oameni care sufera de aceasta afectiune virala.Putem si chiar ar trebui sa utilizam tehnologia pentru a salva vieti", a spus Murielle Lorilloux, CEO Vodafone Romania.Cercetatorii estimeaza ca proiectul ar putea grabi accesul la medicamente eficiente si ar permite elaborarea de tratamente adaptate impotriva acestei boli infectioase.