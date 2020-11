O "altfel" de scoala: cursuri online pentru copii si adolescenti la Success Academy!

Success Academy este singura scoala din Romania care tine cont de cerintele mediului business, unde tinerii participa la cursuri de dezvoltare personala predate de trainerii cu peste 17 ani de experienta in domeniu. Aici cursantii dobandesc cunostinte de ordin teoretic si practic, menite sa vina in completarea programei scolare traditionale.In cadrul Academiei, se utilizeaza o metoda inovativa de predare, invatarea experientiala. Cu ajutorul exercitiilor de grup, a jocurilor si a experimentelor, tinerii descopera lucruri noi si extrem de utile despre ei insisi. Datorita stilului interactiv de invatare, informatiile acumulate sunt stocate in memoria de lunga durata, de unde cursantii Success Academy le pot accesa oricand.Trainerii Success Academy stiu ca dezvoltarea personala este un proces individual si de lunga durata, motiv pentru care structura acestor cursuri online pentru copii este adaptata in functie de participanti. Cu toate acestea, de fiecare data, se urmareste dezvoltarea personala si profesionala pe urmatoarele directii:*Auto-cunoastere (inteligenta intrapersonala);*Comunicare si relationare (inteligenta interpersonala, public speaking);*Gandire critica;*Stil de viata sanatos;*Inteligenta emotionala etc.De altfel, la finalul anului de studiu Success Academy, fiecare cursant va reusi sa gandeasca si sa vorbeasca fluent limba engleza. Cursurile sunt organizate in functie de nivelul de engleza al fiecarui participant si au ca obiectiv acomodarea acestuia cu limba straina.Printre beneficiile participarii la cursurile organizate de Success Academy, se numara si garantia obtinerii rezultatelor dorite, cresterea nivelului de motivatie al copiilor si orientarea spre performanta.Success Academy reprezinta un concept unic in spatiul romanesc, fiind o scoala 100% pragmatica, menita sa vina in completarea sistemului clasic de educatie. Fiind o "altfel" de scoala, Success Academy ofera programe de training pentru copii si adolescenti, pregatindu-i pentru viitorul pe care si-l doresc.Cu toate aceasta, cursantii nu au parte doar de training. Success Academy se implica activ in evaluarea constanta a performantelor, oferind feedback individual atat cursantilor, cat si parintilor.Daca vrei sa te inscrii la cursuri online pentru copii si adolescenti, trebuie doar sa accesezi platforma Success Academy si sa completezi formularul inscris pe site. Vei primi un document cu prezentarea scolii si, in scurt timp, vei fi contactat de un reprezentant.Pasul urmator este participarea la o sesiune demo, unde sunt invitati atat parintii, cat si copii. In urma acestei sedinte, iti vei face o idee despre modalitatea in care decurg cursurile de dezvoltare personala si vei putea hotari daca doresti sa te inscrii la aceste cursuri.Durata anului de studiu Success Academy este de 34 de saptamani, indiferent de momentul inceperii. De asemenea, Academia respecta structura anului scolar in ceea ce priveste perioada de vacante si de zile libere.Pentru mai multe informatii, nu ezita sa accesezi platforma Success Academy. Astfel, vei afla cum trebuie sa procedezi pentru a te inscrie la singurul program complet si coerent de dezvoltare pentru copiii si adolescentii din Romania.