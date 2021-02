Noile reguli obligatorii impuse de WhatsApp. Ce se intampla daca nu le respecti

Dupa reactia negativa a utilizatorilor fata de procesarea datelor personale de Facebook , WhatsApp a decis sa amane implementare noilor reguli. In loc de februarie, acestea vor intra in vigoare din 15 mai.De la inceput, WhatsApp a precizat ca noile reguli sunt obligatorii pentru toti cei peste 2 miliarde de utilizatori ai aplicatiei - nu se poate ca un utilizator sa respinga noile conditii, dar sa foloseasca in continuare serviciul.Cu alte conditii, cine vrea sa foloseasca in continuare WhatsApp, trebuie musai sa fie de acord cu noua politica privind partajarea cu Facebook a unor noi categorii de date personale, concret a celor legate de cumparaturi si tranzactii.Acum, WhatsApp detaliaza si cum va proceda in cazul celor care, pana la 15 mai, nu vor apasa butonul prin care accepta conditiile. Acestia, pur si simplu nu vor mai putea citi si trimite mesaje prin intermediul aplicatiei.Pentru cateva saptamani, cei care nu accepta noile reguli, vor mai putea sa primeasca notificari si apeluri audio sau video. Eventual, si aceste facilitati vor inceta sa functioneze.Urmatorul pas este stergerea conturilor pentru inactivitate. Regulamentul WhatsApp spune ca un cont va fi sters dupa 120 de zile in care nu este folosit deloc.Cum WhatsApp se foloseste pe baza numarului de telefon, iar backup-urile se fac pe Google Drive respectiv iCloud, stergerea unui cont nu ar trebui sa fie o mare problema, intrucat utilizatorul va putea atat sa foloseasca WhatsApp pe baza aceluiasi numar de telefon, cat si sa restaureze datele salvate.Mai puteti citi:Florin Citu, fotografiat la cumparaturi intr-un supermarket. "Cu ceva timp in urma, ii invidiam pe suedezi, austrieci, olandezi"Ce alimente nu ai manca niciodata daca ai sti ce contin cu adevarat. Topul celor mai nesanatoase mezeluriTopul lucrurilor aberante pe care le-a spus Diana Sosoaca in Parlament. Senatoarea a avut pana acum 36 de luari de cuvant in plenNici prea mult, nici prea putin: De cate ori e indicat sa faci sex pe saptamanaFenomenul fostilor procurori si judecatori care revin in magistratura doar cateva luni pentru pensii de mii de euro ...citeste mai departe despre " Noile reguli obligatorii impuse de WhatsApp. Ce se intampla daca nu le respecti " pe Ziare.com